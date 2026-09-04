W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana oraz Rómulo robili wszystko, by zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie postawili Virtudes twarde warunki, żądając 550 peset w zamian za oddanie jej syna. Ricardo i Rómulo analizowali niepokojące zachowanie Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. A co wydarzy się tym razem?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie

W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną. Otworzy się przed nią i opowie o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd pochodzi cykuta, by rozwikłać zagadkę otrucia hrabiego. Petra utwierdzi Gregoria w przekonaniu, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, która ma pomóc Virtudes odzyskać syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

475. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Tego dnia Martina zwierzy się Juanie, a Vera opowie Lopemu o szantażu Santosa.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. Między mieszkańcami pałacu a służbą narastają konflikty, a na pierwszy plan wysuwają się tajemnice, majątek, zemsta i różnice klasowe. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes