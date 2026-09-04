"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 475

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-04 10:58

W 475. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Vera powie Lopemu, że Santos ją szantażuje. Ta rozmowa może wiele zmienić, bo Lope wreszcie pozna jej problem. Tymczasem Catalina nadal będzie próbowała wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Jana znajdzie też sposób, by pomóc Virtudes odzyskać syna.

W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana oraz Rómulo robili wszystko, by zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie postawili Virtudes twarde warunki, żądając 550 peset w zamian za oddanie jej syna. Ricardo i Rómulo analizowali niepokojące zachowanie Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie

W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną. Otworzy się przed nią i opowie o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd pochodzi cykuta, by rozwikłać zagadkę otrucia hrabiego. Petra utwierdzi Gregoria w przekonaniu, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, która ma pomóc Virtudes odzyskać syna.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

475. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Tego dnia Martina zwierzy się Juanie, a Vera opowie Lopemu o szantażu Santosa.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. Między mieszkańcami pałacu a służbą narastają konflikty, a na pierwszy plan wysuwają się tajemnice, majątek, zemsta i różnice klasowe. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 475
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Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic