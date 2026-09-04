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W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana oraz Rómulo robili wszystko, by zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie postawili Virtudes twarde warunki, żądając 550 peset w zamian za oddanie jej syna. Ricardo i Rómulo analizowali niepokojące zachowanie Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie
W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną. Otworzy się przed nią i opowie o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd pochodzi cykuta, by rozwikłać zagadkę otrucia hrabiego. Petra utwierdzi Gregoria w przekonaniu, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, która ma pomóc Virtudes odzyskać syna.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
475. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Tego dnia Martina zwierzy się Juanie, a Vera opowie Lopemu o szantażu Santosa.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym miłość miesza się z intrygami i rodzinnymi sekretami. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii, w posiadłości rodu Luján. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, dlatego po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca. Chce odkryć prawdę i znaleźć winnych, lecz jej uczucie do Manuela, syna markiza, komplikuje jej plany. Między mieszkańcami pałacu a służbą narastają konflikty, a na pierwszy plan wysuwają się tajemnice, majątek, zemsta i różnice klasowe. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes