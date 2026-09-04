Zwiastun nowego "Rancza" ujrzał światło dzienne. TVP zaskoczyło na ramówce

Kiedy premiera 11 sezonu "Rancza" w TVP?

Podczas wydarzenia prezentującego jesienną ofertę programową Telewizji Polskiej, stacja podzieliła się konkretami na temat kontynuacji hitowej produkcji. Widzowie zobaczyli pierwszy zwiastun sześcioodcinkowej serii „Zemsta wiedźm”. Potwierdzono też zapowiadany wcześniej przez Tomasza Syguta termin premiery. Nowe epizody zadebiutują na antenie TVP1 w niedzielę, 6 grudnia 2026 roku.

Na jesiennej konferencji ramówkowej TVP wyświetlony został zwiastun 11. sezonu "Ranczo" pic.twitter.com/Ykz4Pi0Als— ranczo quotes (@ranczocytaty) September 3, 2026

Kto pojawił się na prezentacji ramówki TVP na jesień 2026?

Uroczysta czwartkowa impreza ramówkowa z 3 września zgromadziła plejadę gwiazd „Rancza”. Przed siedzibą stacji zapozowało wielu uwielbianych odtwórców kultowych ról. Wśród nich znaleźli się m.in. Ilona Ostrowska (serialowa Lucy), Cezary Żak (podwójna rola Kozioła), Artur Barciś (Czerepach), Sylwester Maciejewski (Solejuk), Grażyna Zielińska (babka) oraz Piotr Pręgowski (Pietrek).

Na czerwonym dywanie nie zabrakło również Ewy Kuryło, Wojciecha Wysockiego, Marty Chodorowskiej, Anny Iberszer, Emilii Komarnickiej i Bartka Kasprzykowskiego. Towarzyszyły im nowe twarze w obsadzie – aktorki wcielające się w tytułowe wiedźmy: Dorota Stalińska, Magdalena Wróbel i Paulina Chapko.

Do zdjęć pozował również Daniel Olbrychski. W nadchodzącym sezonie zagra on Ignacego Japycza, mieszkającego w Australii kuzyna zmarłego Stacha (w tej roli niezapomniany Franciszek Pieczka).

Co zdradza zwiastun nowego sezonu serialu "Ranczo"?

Przed projekcją zwiastuna, ekipa „Rancza” podzieliła się ze zgromadzonymi wrażeniami z powrotu na plan po ponad dekadzie przerwy. Następnie wyemitowano zapowiedź 11. serii, ukazującą urywki nowych losów bohaterów.

Wideo sugeruje trudne chwile dla prezydenta Kozioła. Presję będą wywierać na nim zarówno niezawodny Czerepach, jak i stanowcza żona Halina, która wytknie mężowi mniejszą skuteczność w porównaniu z czasami jego wójtowania: „Jak wójtem byłeś, jakoś więcej umiałeś załatwić jak teraz”.

42

- Polityka to jest z definicji brudne świństwo! Tak było, jest i będzie!

Z kolei biskup postanowi kategorycznie odciąć się od politycznych intryg brata i jego współpracownika, instruując księdza Roberta: „Kościół nie może stawać po stronie władzy! Zwłaszcza jeśli tą władzą jest Czerepach!”.

Zwiastun ujawnia też wątek Lucy i jej dorastającej córki Dorotki (granej przez Karolinę Ludwiniak). Aby poradzić sobie z wychowawczymi wyzwaniami, Amerykanka poprosi o wsparcie niezastąpioną babkę zielarkę, która na jej prośbę sprowadzi do Wilkowyj wiedźmy. Argumentacja będzie prosta: „A jakby tak dużo wiedźm zwołać, większa siła będzie!”.