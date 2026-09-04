Nick Kyrgios wraca po zawieszeniu. Co wykazał test antydopingowy?

Pozytywny wynik testu na Majorce

Nick Kyrgios uzyskał pozytywny wynik testu na obecność kokainy 22 czerwca podczas turnieju ATP 250 na Majorce w Hiszpanii. 31-letni australijski tenisista, finalista Wimbledonu z 2022 roku, został tymczasowo zawieszony 4 sierpnia.

ITIA (Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa) poinformowała, że standardowa kara za to przewinienie to trzy miesiące. Organizacja zdecydowała się jednak skrócić okres zawieszenia do jednego miesiąca, pod warunkiem odbycia przez zawodnika odpowiedniej kuracji.

„Kyrgios rozpoczął program leczenia i w związku z tym zawieszenie zawodnika kończy się 3 września 2026 roku, pod warunkiem jego ukończenia. Nagrody pieniężne i punkty rankingowe zdobyte podczas turnieju na Majorce zostaną anulowane” – napisano w oświadczeniu ITIA.

Okoliczności zażycia niedozwolonej substancji

Jak podała agencja antydopingowa, tenisista wyjaśnił, że zażywał kokainę w celach towarzyskich, podczas imprezy przed meczem na Majorce. Niezależny ekspert naukowy z laboratorium WADA potwierdził, że stężenie substancji w próbce było zgodne z wersją wydarzeń przedstawioną przez zawodnika.

Na tej podstawie ITIA uznała, że zażycie kokainy miało miejsce poza rywalizacją sportową. O zawieszeniu sportowca poinformowano opinię publiczną 19 sierpnia. Zgodnie z wytycznymi WADA, kokaina to środek pobudzający, którego stosowanie podczas zawodów jest całkowicie zabronione.