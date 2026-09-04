W poprzednim odcinku Marta przygotowywała się do egzaminu do pogotowia lotniczego i z każdą chwilą coraz bardziej się denerwowała. Tomek przypomniał jej o popołudniowym spotkaniu w sali weselnej, ale wtedy zespół dostał wezwanie do kobiety po próbie samobójczej. Na miejscu okazało się, że pacjentką jest Sabina Krawczyk, a na SOR-ze czekała już na nią Gośka. Marta poinformowała o wszystkim Zytę i obie zaczęły martwić się o koleżankę. Orłowicz chciała zobaczyć Sabinę, lecz ta zarzuciła jej, że w walce ze Streckerem zniszczyła także jej życie. Tymczasem dr Bursztyn, choć sama źle się czuła, pojechała do pacjentki w ciąży mnogiej. W czasie transportu zacięła się winda, a właśnie w niej rozpoczął się poród. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 138 - streszczenie

Poród Darii będzie trwał już drugą dobę. Wyczerpana lekarka wyładuje złość na Krzysztofie, ale w końcu wszystko zakończy się szczęśliwie. Wroński przetnie pępowinę, a potem razem z Darią wybierze imię dla ich córeczki. Chwilę później poruszony emocjami mężczyzna zemdleje, czym poważnie zaniepokoi Darię. Lekarz trafi na kardiologię, gdzie ponownie straci przytomność. Kaja nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego doszło do tego mimo podanych leków. Piotrowska zajmie się też trójką stażystów, wśród których będzie Wiktor, chłopak, który wcześniej odstąpił jej mieszkanie na wynajem. Lekarka wyjaśni z Natalią, czy stażystka nie zignorowała zaleceń. Wkrótce Kaja przejmie nauczycielkę, która zasłabnie w szkole. Podejrzewając zawał, zawiezie ją na kardiologię, ale u pacjentki dojdzie do zatrzymania krążenia. Kaja i stażyści rozpoczną walkę o jej życie, a konflikt lekarki z Natalią jeszcze się zaostrzy. Wiktor coraz wyraźniej pokaże też, że jest zauroczony Kają.

„Szpital św. Anny” odcinek 138 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

138. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 10 września 2026 roku na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W tym odcinku Kaja i stażyści staną do dramatycznej walki o życie pacjentki.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Historia skupia się na lekarkach i ratowniczce medycznej, które każdego dnia muszą szybko reagować i podejmować trudne decyzje. Ich praca z pacjentami przeplata się z życiem rodzinnym, miłością, ambicjami i prywatnymi problemami. Ważne miejsce zajmują też przyjaźń, wzajemne wsparcie w zespole oraz konflikty między pracownikami szpitala. W serialu grają m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk