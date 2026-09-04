"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 475

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W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana i Rómulo próbowali zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie Virtudes postawili sprawę jasno: za oddanie syna zażądali 550 peset. Ricardo i Rómulo przyglądali się niepokojącemu zachowaniu Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. Co przyniesie kolejny odcinek?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie
W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną i otworzy się przed nią. Opowie jej o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd wzięła się cykuta, aby wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Petra przekona Gregoria, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, dzięki której Virtudes będzie mogła odzyskać Adolfita.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
475. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 11 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W La Promesie znów nie zabraknie trudnych decyzji i skrywanych sekretów. Losy kilku mieszkańców pałacu mogą się mocno skomplikować.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy rozgrywający się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. W pałacu zakochuje się w Manuelu, synu markiza, a ich relację komplikują różnice klasowe, rodzinne sekrety i interesy mieszkańców posiadłości. W tej historii są romanse, zemsta, ukrywane zbrodnie, szantaże oraz walka o majątek i wpływy. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes