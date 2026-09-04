"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 475

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-04 7:59

W 475. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Vera powie Lopemu, że Santos ją szantażuje. To wyznanie może mocno skomplikować ich sytuację. Tymczasem Catalina będzie próbowała ustalić, skąd wzięła się cykuta związana z otruciem hrabiego. Jana znajdzie sposób, by wesprzeć Virtudes w walce o odzyskanie Adolfita.

W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana i Rómulo próbowali zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie Virtudes postawili sprawę jasno: za oddanie syna zażądali 550 peset. Ricardo i Rómulo przyglądali się niepokojącemu zachowaniu Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie

W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną i otworzy się przed nią. Opowie jej o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd wzięła się cykuta, aby wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Petra przekona Gregoria, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, dzięki której Virtudes będzie mogła odzyskać Adolfita.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

475. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 11 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W La Promesie znów nie zabraknie trudnych decyzji i skrywanych sekretów. Losy kilku mieszkańców pałacu mogą się mocno skomplikować.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy rozgrywający się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. W pałacu zakochuje się w Manuelu, synu markiza, a ich relację komplikują różnice klasowe, rodzinne sekrety i interesy mieszkańców posiadłości. W tej historii są romanse, zemsta, ukrywane zbrodnie, szantaże oraz walka o majątek i wpływy. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 475
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Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic