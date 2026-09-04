"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 475

W poprzednim odcinku Petra oskarżyła Ayalę o upozorowanie własnego otrucia i wrobienie Martiny. Jana i Rómulo próbowali zachować w tajemnicy, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Teściowie Virtudes postawili sprawę jasno: za oddanie syna zażądali 550 peset. Ricardo i Rómulo przyglądali się niepokojącemu zachowaniu Santosa, a Catalina potajemnie spotkała się z Adrianem w hangarze. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - streszczenie

W sanatorium Martina zaprzyjaźni się z Juaną i otworzy się przed nią. Opowie jej o swojej relacji z Currem. Catalina spróbuje ustalić, skąd wzięła się cykuta, aby wyjaśnić sprawę otrucia hrabiego. Petra przekona Gregoria, że Pía najpewniej żyje i ukrywa się gdzieś w pobliżu La Promesy. Vera wyzna Lopemu, że Santos ją szantażuje. Jana wpadnie na pomysł zbiórki pieniędzy, dzięki której Virtudes będzie mogła odzyskać Adolfita.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 475 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

475. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć 11 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. W La Promesie znów nie zabraknie trudnych decyzji i skrywanych sekretów. Losy kilku mieszkańców pałacu mogą się mocno skomplikować.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy rozgrywający się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Jana trafia do posiadłości rodu Luján jako służąca, bo chce poznać prawdę o śmierci matki i porwaniu brata. W pałacu zakochuje się w Manuelu, synu markiza, a ich relację komplikują różnice klasowe, rodzinne sekrety i interesy mieszkańców posiadłości. W tej historii są romanse, zemsta, ukrywane zbrodnie, szantaże oraz walka o majątek i wpływy. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes