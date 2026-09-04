W poprzednim odcinku kryzys w związku Renaty i Marcina jeszcze się pogłębił. Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością, a Dominika namawiała ją, by wróciła na odwyk. Gdy Kodur poprosił Renatę o test na obecność narkotyków, stanowczo odmówiła. Ola przyznała Oliwce, że wciąż kocha Justina, ale boi się znów mu zaufać. Skotnicki nadal zbierał dowody przeciwko Karolinie i wciągnął w swoje działania Celinę. Natalia i Rawiczowa dopięły sprawy po sprzedaży nieruchomości, a przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomogła jej odzyskać spokój wśród bliskich.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - streszczenie

Dominika i Renata po raz kolejny ostro pokłócą się o pieniądze, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian będzie przekonywał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych. Zasugeruje też, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, bo jego zdaniem może to zmusić wspólniczkę do walki z nałogiem. Kornel pochwali się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, za które będzie dziękował wróżbom Joli. Kiedy jednak boleśnie przegra, wyładuje złość na Kozłowskiej i wyrzuci ją z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nie powie matce, że rozstał się z Oliwką.

„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3396. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru napięcie sięgnie zenitu zarówno w Feel Good, jak i w redakcji.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Muszą radzić sobie z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i kryzysami w pracy. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. Serial opowiada o ludziach z różnych pokoleń, którzy każdego dnia mierzą się z trudnymi wyborami. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak