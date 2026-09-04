"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3396

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-04 7:40

W 3396. odcinku „Barw szczęścia” konflikt Dominiki i Renaty znów uderzy w Feel Good. Damian podsunie Kowalskiej rozwiązanie, które może całkowicie zmienić układ sił w spółce. Tymczasem Kornel straci panowanie nad sobą po nieudanej grze w hazardzie online. Tomasz nadal będzie ukrywał przed matką prawdę o swoim związku z Oliwką.

Dominika i Damian rozmawiają przy stoliku w lokalu Feel Good. O ich trudnych decyzjach przeczytasz w Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku kryzys w związku Renaty i Marcina jeszcze się pogłębił. Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością, a Dominika namawiała ją, by wróciła na odwyk. Gdy Kodur poprosił Renatę o test na obecność narkotyków, stanowczo odmówiła. Ola przyznała Oliwce, że wciąż kocha Justina, ale boi się znów mu zaufać. Skotnicki nadal zbierał dowody przeciwko Karolinie i wciągnął w swoje działania Celinę. Natalia i Rawiczowa dopięły sprawy po sprzedaży nieruchomości, a przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomogła jej odzyskać spokój wśród bliskich.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - streszczenie

Dominika i Renata po raz kolejny ostro pokłócą się o pieniądze, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian będzie przekonywał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych. Zasugeruje też, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, bo jego zdaniem może to zmusić wspólniczkę do walki z nałogiem. Kornel pochwali się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, za które będzie dziękował wróżbom Joli. Kiedy jednak boleśnie przegra, wyładuje złość na Kozłowskiej i wyrzuci ją z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nie powie matce, że rozstał się z Oliwką.

„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3396. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru napięcie sięgnie zenitu zarówno w Feel Good, jak i w redakcji.

Polecany artykuł:

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Muszą radzić sobie z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i kryzysami w pracy. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. Serial opowiada o ludziach z różnych pokoleń, którzy każdego dnia mierzą się z trudnymi wyborami. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
Galeria zdjęć 23

Rolki

barwy szczęścia