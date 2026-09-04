Spis treści
W poprzednim odcinku kryzys w związku Renaty i Marcina jeszcze się pogłębił. Renata nie potrafiła zapanować nad zazdrością, a Dominika namawiała ją, by wróciła na odwyk. Gdy Kodur poprosił Renatę o test na obecność narkotyków, stanowczo odmówiła. Ola przyznała Oliwce, że wciąż kocha Justina, ale boi się znów mu zaufać. Skotnicki nadal zbierał dowody przeciwko Karolinie i wciągnął w swoje działania Celinę. Natalia i Rawiczowa dopięły sprawy po sprzedaży nieruchomości, a przeprowadzka seniorki do Basi i Tolka pomogła jej odzyskać spokój wśród bliskich.
„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - streszczenie
Dominika i Renata po raz kolejny ostro pokłócą się o pieniądze, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian będzie przekonywał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych. Zasugeruje też, by rozważyła odebranie Renacie udziałów, bo jego zdaniem może to zmusić wspólniczkę do walki z nałogiem. Kornel pochwali się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, za które będzie dziękował wróżbom Joli. Kiedy jednak boleśnie przegra, wyładuje złość na Kozłowskiej i wyrzuci ją z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zacznie myśleć o starcie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nie powie matce, że rozstał się z Oliwką.
„Barwy szczęścia” odcinek 3396 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3396. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru napięcie sięgnie zenitu zarówno w Feel Good, jak i w redakcji.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Muszą radzić sobie z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i kryzysami w pracy. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, komediowe, a czasem również kryminalne. Serial opowiada o ludziach z różnych pokoleń, którzy każdego dnia mierzą się z trudnymi wyborami. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak