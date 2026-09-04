W poprzednim odcinku Nana była przekonana, że Poyraz i Sibel są parą. Poyraz przyznał, że znów brał udział w walkach w klatce, i wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję. W tym samym czasie Sinan zerwał z Ezgi, wyznając, że nigdy jej nie kochał. Poyraz próbował pogodzić się z Naną, ale ona nie potrafiła mu wybaczyć. Czy uda mu się odzyskać jej zaufanie?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Dziedzictwo” odcinek 1027 - streszczenie

Matka Sinana zrobi wszystko, by upokorzyć Aynur i nie dopuścić do związku syna ze służącą. Sinan jednak zabierze Aynur do ekskluzywnej restauracji. Właśnie tam zamierza wyznać jej swoje uczucia. Nana straci zaufanie do Poyraza i postanowi odejść. Poyraz zrobi wszystko, by zmieniła zdanie.

„Dziedzictwo” odcinek 1027 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1027. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Tego dnia dalsze losy Nany, Poyraza i Sinana znów wywołają sporo napięcia.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii znajdują się Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje wystawiają na próbę rodzinne tajemnice, zazdrość oraz kolejne zagrożenia. Nie brakuje też oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Bohaterowie często muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje również domowa codzienność i poboczne relacje. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar