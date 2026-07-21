"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 992

Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a intrygi i rodzinne sekrety po raz kolejny wysunęły się na pierwszy plan. Isil posunęła się do oskarżenia Aynur o kradzież, jednak Sinan szybko odkrył kłamstwo swojej matki. Kobieta dowiedziała się również, że rehabilitacja przywróci jej sprawność, ale zdecydowała się nie ujawniać tego faktu, aby wciąż manipulować synem. Poyraz pomyślnie przeszedł operację, lecz Semih i Cansel próbowali zakłócić jego powrót do zdrowia poprzez uszkodzenie kroplówki, co na szczęście w porę dostrzegła Nana. Ibrahim wreszcie uświadomił sobie, że błędnie zinterpretował całą sytuację i zamiast rozwodu czekało go ojcostwo. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 992 - streszczenie

Isil decyduje się na zachowanie w tajemnicy faktu, że w jej nogach powoli powraca czucie. Kobieta celowo wprowadza w błąd Sinana oraz Aynur, okazując im fałszywy żal, co stanowi jedynie element jej większej intrygi. W międzyczasie dochodzi do niebezpiecznej zamiany probówek z krwią, za którą stoją Cansel i Sibel. Kiedy okazuje się, że w organizmie Nany nie wykryto obecności środków odurzających, kobieta zostaje niespodziewanie aresztowana. Jednocześnie Burhan lokalizuje Semiha w placówce medycznej i żąda od niego przekazania sporej sumy pieniędzy jako zadośćuczynienia. Przerażony brat Cansel traci panowanie nad sobą i zaczyna planować morderstwo Burhana.

"Dziedzictwo" odc. 992 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów tureckich produkcji z niecierpliwością czeka na kolejne momenty z życia swoich ulubionych postaci. Każdy kolejny dzień przynosi nowe odpowiedzi na pytania o skomplikowane relacje rodzinne. Aby nie przegapić istotnych zwrotów w sprawie Nany i Isil, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach popołudniowych. Odcinek numer 992 zostanie wyemitowany 28 lipca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od dawna przyciąga przed ekrany miłośników opowieści o miłości i przebaczeniu. Początkowe sezony skupiały się na Seher i Yamanie, jednak z czasem historia ewoluowała i wprowadziła postać Nany oraz Poyraza. Obecnie to ich losy budzą największe zainteresowanie, ukazując drogę do zaufania po ciężkich przejściach. Serial ten wciąż stawia przed swoimi postaciami trudne wyzwania, które wymagają od nich wielkiego poświęcenia. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)