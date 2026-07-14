"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 986

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem trudnych decyzji oraz skrywanych tajemnic. Poyraz i Nana ponownie wdali się w kłótnię, choć mężczyzna zdążył wcześniej skutecznie zabezpieczyć przyszłość Yusufa. Oboje usilnie udawali przed sobą obojętność, uparcie powtarzając, że ich relacja wynika wyłącznie z poczucia obowiązku. Z kolei prokurator Sinan przeżył prawdziwy wstrząs, gdy po wypadku jego matka została sparaliżowana, a on wraz z Aynur postanowił zataić przed nią te bolesne fakty. Sytuację skomplikowała też Czarna, która odkryła swoją ciążę i z obawy przed nową rolą nie wyznała prawdy Ibrahimowi. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 986 - streszczenie

Nana i Poyraz znajdują się w kłopotliwym położeniu, gdy przez czysty przypadek zostają zatrzaśnięci w magazynku. W tym samym czasie Czarna postanawia zdobyć się na szczerość wobec matki i wyznaje jej, że spodziewa się dziecka. Kobieta boryka się z dużymi wątpliwościami, ponieważ nie czuje się jeszcze gotowa na rolę rodzica. Ich prywatną rozmowę podsłuchuje Ibrahim, który jednak nie interpretuje faktów poprawnie i wyciąga z całej sytuacji mylne wnioski. Dramatyczne wieści docierają również do Isila, który dowiaduje się, że z powodu odniesionych obrażeń najprawdopodobniej już nigdy nie będzie mógł chodzić. Tymczasem Semih, skuszony wizją szybkiego zysku, zaczyna stawiać pierwsze kroki w niebezpiecznym świecie handlarzy narkotyków.

"Dziedzictwo" odc. 986 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej popularnej produkcji można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej w dni powszednie. Serial cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych tureckimi historiami obyczajowymi. Warto przygotować się na popołudniowy seans, aby być na bieżąco z wszystkimi zwrotami akcji. Odcinek numer 986 zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkich uczuciach i rodzinnych zawirowaniach, to ta produkcja jest dla Was idealna. Przez lata śledziliśmy losy Seher i Yamana, a teraz serca bije mocniej przy wątkach dotyczących Nany oraz jej relacji z Poyrazem. To klasyczny przykład serialu, który potrafi zaskoczyć zmianami w obsadzie i nowymi kierunkami fabularnymi, nie tracąc przy tym swojego unikalnego klimatu. Każdy sezon to nowe wyzwania dla bohaterów szukających szczęścia w świecie pełnym tajemnic. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)