"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 986

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-14 10:02

W 986. odcinku serialu "Dziedzictwo" sytuacja kilku postaci ulegnie znacznemu skomplikowaniu. Jednym z głównych wątków będzie trudna diagnoza, przed którą stanie Isil po ostatnim wypadku. Z kolei przypadkowe spotkanie dwojga innych bohaterów w zamkniętym pomieszczeniu zmusi ich do konfrontacji w nietypowych warunkach. Całość uzupełnią ryzykowne decyzje finansowe, które mogą sprowadzić na jednego z mężczyzn poważne kłopoty.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem trudnych decyzji oraz skrywanych tajemnic. Poyraz i Nana ponownie wdali się w kłótnię, choć mężczyzna zdążył wcześniej skutecznie zabezpieczyć przyszłość Yusufa. Oboje usilnie udawali przed sobą obojętność, uparcie powtarzając, że ich relacja wynika wyłącznie z poczucia obowiązku. Z kolei prokurator Sinan przeżył prawdziwy wstrząs, gdy po wypadku jego matka została sparaliżowana, a on wraz z Aynur postanowił zataić przed nią te bolesne fakty. Sytuację skomplikowała też Czarna, która odkryła swoją ciążę i z obawy przed nową rolą nie wyznała prawdy Ibrahimowi. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 986 - streszczenie

Nana i Poyraz znajdują się w kłopotliwym położeniu, gdy przez czysty przypadek zostają zatrzaśnięci w magazynku. W tym samym czasie Czarna postanawia zdobyć się na szczerość wobec matki i wyznaje jej, że spodziewa się dziecka. Kobieta boryka się z dużymi wątpliwościami, ponieważ nie czuje się jeszcze gotowa na rolę rodzica. Ich prywatną rozmowę podsłuchuje Ibrahim, który jednak nie interpretuje faktów poprawnie i wyciąga z całej sytuacji mylne wnioski. Dramatyczne wieści docierają również do Isila, który dowiaduje się, że z powodu odniesionych obrażeń najprawdopodobniej już nigdy nie będzie mógł chodzić. Tymczasem Semih, skuszony wizją szybkiego zysku, zaczyna stawiać pierwsze kroki w niebezpiecznym świecie handlarzy narkotyków.

"Dziedzictwo" odc. 986 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej popularnej produkcji można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej w dni powszednie. Serial cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych tureckimi historiami obyczajowymi. Warto przygotować się na popołudniowy seans, aby być na bieżąco z wszystkimi zwrotami akcji. Odcinek numer 986 zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o wielkich uczuciach i rodzinnych zawirowaniach, to ta produkcja jest dla Was idealna. Przez lata śledziliśmy losy Seher i Yamana, a teraz serca bije mocniej przy wątkach dotyczących Nany oraz jej relacji z Poyrazem. To klasyczny przykład serialu, który potrafi zaskoczyć zmianami w obsadzie i nowymi kierunkami fabularnymi, nie tracąc przy tym swojego unikalnego klimatu. Każdy sezon to nowe wyzwania dla bohaterów szukających szczęścia w świecie pełnym tajemnic. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Zamyślony Poyraz z serialu Dziedzictwo siedzi w fotelu. O losach bohaterów produkcji przeczytasz na Eska.
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