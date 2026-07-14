"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 917

W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a niespodziewany powrót państwa Palacios z Paryża wywołał prawdziwy popłoch wśród domowej służby. Pracownicy musieli w ekspresowym tempie zacierać ślady po swojej hucznej zabawie, tłumacząc ubytki w spiżarni rzekomym wsparciem dla ofiar powodzi w Naveros. Z kolei niczego nieświadoma Silvia zaczęła interpretować dziwne zachowanie tracącego wzrok pułkownika Valverde jako zwykłe wyrzuty sumienia względem jego rodziny. Atmosferę mocno zagęściły wieści od postrzelonego Riery, który przekazał Blance i Diegowi tragiczną informację o śmierci doktora Pallero z rąk najemników. Największym ciosem okazało się jednak nagłe zniknięcie małego Moisesa, po którym w całym tym zamieszaniu nie pozostał nawet najmniejszy ślad. Zobaczmy zatem, jakie nowe wątki przyniesie ze sobą kolejna odsłona tej opowieści.

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"Akacjowa 38" odc. 917 - streszczenie

Arturo nie chce zgodzić się na operację i uparcie udaje, że jego wzrok jest w pełni sprawny. Felipe przekazuje wiadomość, że Moises prawdopodobnie przebywa w osadzie El Junco, co skłania Diego do podjęcia natychmiastowych działań. Mężczyzna postanawia pojechać tam samodzielnie, zatajając ten fakt przed Blancą, aby jej nie niepokoić. Tymczasem Flora, obawiając się wspólnej przyszłości z El Peną, planuje wyjazd w towarzystwie Leonor oraz Iniga. W cukierni La Deliciosa nie dzieje się najlepiej, a Jacinto coraz bardziej odczuwa brak swojego stada. Paquito decyduje się porzucić dotychczasową pracę stróża, by zająć się opieką nad chorym bratem. Zbliżający się obiad u Ursuli budzi duży opór wśród zaproszonych mieszkańców kamienicy.

"Akacjowa 38" odc. 917 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści z pewnością nie chcą przegapić kolejnego spotkania z bohaterami tej popularnej kostiumowej produkcji. Serial od dawna przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą codzienne perypetie mieszkańców Madrytu. Aby być na bieżąco z nowymi wątkami, warto zarezerwować sobie czas po południu przed telewizorem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku na antenie TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela pozwala przenieść się do urokliwego Madrytu z samego początku XX wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiej kamienicy. Historie różnych rodzin przeplatają się tu z problemami służby, tworząc barwny obraz dawnych relacji społecznych. Produkcja cieszy się w naszym kraju niesłabnącym powodzeniem, głównie dzięki barwnym postaciom i niespodziewanym zwrotom akcji. Warto zwrócić uwagę na świetne kreacje aktorskie, które sprawiają, że przedstawione dramaty wydają się niezwykle bliskie. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)