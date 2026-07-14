"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 917

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W serialu "Akacjowa 38" ostatnio działo się naprawdę sporo, a niespodziewany powrót państwa Palacios z Paryża wywołał prawdziwy popłoch wśród domowej służby. Pracownicy musieli w ekspresowym tempie zacierać ślady po swojej hucznej zabawie, tłumacząc ubytki w spiżarni rzekomym wsparciem dla ofiar powodzi w Naveros. Z kolei niczego nieświadoma Silvia zaczęła interpretować dziwne zachowanie tracącego wzrok pułkownika Valverde jako zwykłe wyrzuty sumienia względem jego rodziny. Atmosferę mocno zagęściły wieści od postrzelonego Riery, który przekazał Blance i Diegowi tragiczną informację o śmierci doktora Pallero z rąk najemników. Największym ciosem okazało się jednak nagłe zniknięcie małego Moisesa, po którym w całym tym zamieszaniu nie pozostał nawet najmniejszy ślad. Zobaczmy zatem, jakie nowe wątki przyniesie ze sobą kolejna odsłona tej opowieści.
"Akacjowa 38" odc. 917 - streszczenie
Arturo nie chce zgodzić się na operację i uparcie udaje, że jego wzrok jest w pełni sprawny. Felipe przekazuje wiadomość, że Moises prawdopodobnie przebywa w osadzie El Junco, co skłania Diego do podjęcia natychmiastowych działań. Mężczyzna postanawia pojechać tam samodzielnie, zatajając ten fakt przed Blancą, aby jej nie niepokoić. Tymczasem Flora, obawiając się wspólnej przyszłości z El Peną, planuje wyjazd w towarzystwie Leonor oraz Iniga. W cukierni La Deliciosa nie dzieje się najlepiej, a Jacinto coraz bardziej odczuwa brak swojego stada. Paquito decyduje się porzucić dotychczasową pracę stróża, by zająć się opieką nad chorym bratem. Zbliżający się obiad u Ursuli budzi duży opór wśród zaproszonych mieszkańców kamienicy.
"Akacjowa 38" odc. 917 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani hiszpańskich opowieści z pewnością nie chcą przegapić kolejnego spotkania z bohaterami tej popularnej kostiumowej produkcji. Serial od dawna przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą codzienne perypetie mieszkańców Madrytu. Aby być na bieżąco z nowymi wątkami, warto zarezerwować sobie czas po południu przed telewizorem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca 2026 roku na antenie TVP1 o godzinie 18:25.
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"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela pozwala przenieść się do urokliwego Madrytu z samego początku XX wieku, gdzie życie toczy się wokół eleganckiej kamienicy. Historie różnych rodzin przeplatają się tu z problemami służby, tworząc barwny obraz dawnych relacji społecznych. Produkcja cieszy się w naszym kraju niesłabnącym powodzeniem, głównie dzięki barwnym postaciom i niespodziewanym zwrotom akcji. Warto zwrócić uwagę na świetne kreacje aktorskie, które sprawiają, że przedstawione dramaty wydają się niezwykle bliskie. Obsada tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)