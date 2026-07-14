Półfinał MŚ 2026. Czy Hiszpania zrewanżuje się Francji?

Półfinał MŚ 2026 jako historyczny rewanż

Hiszpańscy dziennikarze traktują trwający turniej jako okazję do wyrównania dawnych rachunków. Dziennik "El Pais" przypomina, że ostatnie mecze zespołu z Półwyspu Iberyjskiego były skutecznymi rewanżami. Zwycięstwo nad Austriakami w 1/16 finału pomściło argentyński mundial z 1978 roku. Z kolei triumf nad reprezentacją Belgii w ćwierćfinale zatarł złe wspomnienia z mistrzostw w Meksyku sprzed czterech dekad.

Wtorkowy przeciwnik należy do głównych faworytów całego turnieju za oceanem. To właśnie francuska drużyna narodowa wyeliminowała Hiszpanów podczas mistrzostw świata w 2006 roku. Historyczne statystyki nie są sprzyjające, ponieważ Hiszpania nigdy nie pokonała "Trójkolorowych" na mundialu. Lokalne media, w tym "Marca", wierzą jednak w przełamanie złej passy i historyczny awans do wielkiego finału.

Kiedy wielki mecz Lamine'a Yamala?

Katalońskie gazety sportowe, takie jak "Mundo Deportivo" oraz "As", określają wtorkowe starcie mianem przedwczesnego finału. Główną postacią na okładkach pozostaje gwiazdor Barcelony Lamine Yamal, który w poniedziałek obchodził swoje dziewiętnaste urodziny. Młody zawodnik rozpoczął amerykański turniej z urazem, ale w kolejnych fazach rywalizacji sukcesywnie wracał do optymalnej dyspozycji. Fani liczą, że to właśnie on poprowadzi kadrę narodową do ostatecznego zwycięstwa nad rywalem.

Atmosferę przed półfinałowym spotkaniem w Arlington podgrzał były premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Polityk stwierdził niedawno, że reprezentacja Francji dysponuje znakomitym składem, ale jego zdaniem brakuje w nim francuskich obywateli. Kontrowersyjna wypowiedź natychmiast wywołała ogromne oburzenie i falę krytyki w obu europejskich państwach. Półfinałowy mecz mistrzostw świata w amerykańskim mieście obok Dallas rozpocznie się o godzinie 21:00.

- Jestem pewien, że wielki dzień Lamine’a na mistrzostwach świata dopiero nadejdzie - powiedział trener Hiszpanii Luis de la Fuente.