Test osobowości. Wybierz ulubiony rodzaj lodów i dowiedz się, jakie są twoje największe słabości

Testy osobowości od dawna sugerują, że nasze ulubione lody mogą nieoczekiwanie zdradzać kluczowe cechy charakteru i skrywane słabości.

Niezależnie od tego, czy preferujesz rożek, kubeczek, lody na patyku czy soft, twój wybór może wskazać na jedną z czterech typowych cech.

Wybierz swój typ lodów i sprawdź, co twój wybór mówi o tobie i twoich słabościach.

Choć takie skojarzenia nie mają charakteru naukowego i nie powinny być traktowane dosłownie, pokazują, że nawet tak prosty wybór jak rodzaj lodów, po które sięgamy najczęściej, może stać się pretekstem do rozmowy o naszej osobowości. Być może następnym razem, kupując ulubione lody, warto zastanowić się, czy rzeczywiście zdradzają one coś o naszych mocnych stronach… i drobnych słabościach. Które lody z obrazka zjedlibyście najchętniej? Wybierzcie jeden rodzaj, i sprawdźcie, jakie są wasze największe słabości.

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Które lody wybierasz? Rodzaj zdradzi, jakie są twoje słabości

Czy wybraliście już rodzaj lodów, który najbardziej was kusi? Jeśli tak, sprawdźcie, co o was mówi wasz wybór, i jakie są wasze słabości.

Lody w rożku

Jeśli wybierasz lody w rożku, twoją największą słabością może być to, że często bierzesz na siebie zbyt wiele. Lubisz mieć wszystko pod kontrolą i chcesz zadowolić wszystkich wokół, przez co czasem zapominasz o własnych potrzebach. Bywasz też niecierpliwy, gdy coś nie idzie zgodnie z planem.

Lody w kubeczku

Osoby wybierające lody w kubeczku są zwykle rozsądne i praktyczne, ale ich słabością jest nadmierne analizowanie. Zdarza Ci się długo zastanawiać nad decyzjami i martwić się rzeczami, na które nie masz wpływu. Czasem trudno Ci wyjść ze swojej strefy komfortu.

Lody na patyku

Jeśli najczęściej sięgasz po lody na patyku, prawdopodobnie lubisz spontaniczność i dobrą zabawę. Twoją słabością może być impulsywność - czasem działasz pod wpływem chwili, a dopiero później zastanawiasz się nad konsekwencjami. Nie przepadasz też za rutyną.

Soft

Miłośnicy lodów soft są otwarci, serdeczni i łatwo nawiązują kontakty. Ich największą słabością bywa jednak wrażliwość. Mocno przejmujesz się opinią innych i zdarza Ci się brać wszystko do siebie. Czasem trudno Ci powiedzieć "nie", nawet gdy tego potrzebujesz.

Pamiętaj, że to tylko zabawa i nie ma naukowych podstaw - wybór lodów nie określa naukowo cech charakteru, ale może być ciekawym pretekstem do rozmowy i dobrej zabawy.

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