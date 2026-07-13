"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 437

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły sporo zmian oraz trudnych rozmów w murach posiadłości. Na prośbę Jany, Salvador podzielił się z Currem bolesnymi wspomnieniami z frontu, ukazując mu bez żadnych upiększeń brutalne oblicze wojny. Podczas gdy Catalina walczyła o ratunek dla dżemowego biznesu i liczyła na finansowe wsparcie Pelaya, Cruz skutecznie namówiła męża, by to Lorenzo przejął stery w firmie. Na szczęście w całym tym zamieszaniu pojawiły się też krzepiące wieści, ponieważ mały Dieguito zaczął powoli wracać do pełni sił. Atmosferę zagęściła dodatkowo Candela, zapowiadając wizytę Norberty, która miała w końcu wyjawić skrywaną prawdę o Virtudes. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - streszczenie

Santos stawia Verę w bardzo trudnej sytuacji, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że posiada wiedzę na temat jej prawdziwego pochodzenia. W tym samym czasie Curro decyduje się na szczera rozmowę z kuzynem, podczas której wyznaje, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest spowodowana relacją z Martiną. Postawa chłopaka spotyka się z pełną aprobatą ze strony Lorenza, który cieszy się z dokonanego przez syna wyboru. Jana promienieje szczęściem i znajduje chwilę, aby pokazać Marii pierścionek zaręczynowy, jaki otrzymała od Manuela. Równolegle Petra podejmuje intensywne starania, których celem jest odzyskanie dawnych wpływów i zaufania u markizy.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów mieszkających w posiadłości rodu Luján, z pewnością nie chcą przegapić żadnego ważnego momentu. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując kolejne fragmenty tej rozbudowanej opowieści o miłości i pałacowych intrygach. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco śledzić rozwój wypadków w Hiszpanii z początku XX wieku. Odcinek 437 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 21 lipca 2026 roku w TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to idealna propozycja dla każdego, kto przepada za historiami łączącymi wątki romantyczne z rodzinnymi tajemnicami ukrytymi za murami wielkiej posiadłości. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu jako służąca z konkretnym planem, jednak życie szybko weryfikuje jej zamiary, gdy na horyzoncie pojawia się uczucie do młodego arystokraty. Fabuła pokazuje kontrasty między światem państwa i służby, gdzie zdrady, walka o majątek i klasowe podziały są na porządku dziennym. To wciągająca opowieść o poszukiwaniu prawdy w świecie pełnym konwenansów i surowych zasad społecznych. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)