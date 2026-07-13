"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 437

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-13 8:20

W 437. odcinku hiszpańskiej produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera w posiadłości staje się wyjątkowo gęsta z powodu niewyjaśnionych spraw z przeszłości. Jana postanawia podzielić się z jedną z bliskich osób radosną nowiną, która może wywrócić jej życie do góry nogami. Tymczasem inni mieszkańcy pałacu muszą podjąć trudne decyzje dotyczące swojej przyszłości i relacji z najbliższymi.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły sporo zmian oraz trudnych rozmów w murach posiadłości. Na prośbę Jany, Salvador podzielił się z Currem bolesnymi wspomnieniami z frontu, ukazując mu bez żadnych upiększeń brutalne oblicze wojny. Podczas gdy Catalina walczyła o ratunek dla dżemowego biznesu i liczyła na finansowe wsparcie Pelaya, Cruz skutecznie namówiła męża, by to Lorenzo przejął stery w firmie. Na szczęście w całym tym zamieszaniu pojawiły się też krzepiące wieści, ponieważ mały Dieguito zaczął powoli wracać do pełni sił. Atmosferę zagęściła dodatkowo Candela, zapowiadając wizytę Norberty, która miała w końcu wyjawić skrywaną prawdę o Virtudes. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - streszczenie

Santos stawia Verę w bardzo trudnej sytuacji, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że posiada wiedzę na temat jej prawdziwego pochodzenia. W tym samym czasie Curro decyduje się na szczera rozmowę z kuzynem, podczas której wyznaje, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest spowodowana relacją z Martiną. Postawa chłopaka spotyka się z pełną aprobatą ze strony Lorenza, który cieszy się z dokonanego przez syna wyboru. Jana promienieje szczęściem i znajduje chwilę, aby pokazać Marii pierścionek zaręczynowy, jaki otrzymała od Manuela. Równolegle Petra podejmuje intensywne starania, których celem jest odzyskanie dawnych wpływów i zaufania u markizy.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów mieszkających w posiadłości rodu Luján, z pewnością nie chcą przegapić żadnego ważnego momentu. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując kolejne fragmenty tej rozbudowanej opowieści o miłości i pałacowych intrygach. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco śledzić rozwój wypadków w Hiszpanii z początku XX wieku. Odcinek 437 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 21 lipca 2026 roku w TVP2 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to idealna propozycja dla każdego, kto przepada za historiami łączącymi wątki romantyczne z rodzinnymi tajemnicami ukrytymi za murami wielkiej posiadłości. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu jako służąca z konkretnym planem, jednak życie szybko weryfikuje jej zamiary, gdy na horyzoncie pojawia się uczucie do młodego arystokraty. Fabuła pokazuje kontrasty między światem państwa i służby, gdzie zdrady, walka o majątek i klasowe podziały są na porządku dziennym. To wciągająca opowieść o poszukiwaniu prawdy w świecie pełnym konwenansów i surowych zasad społecznych. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Dwie służące z serialu La Promesa siedzą przy stole i rozmawiają. O losach bohaterów pałacu przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic