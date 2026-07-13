"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 437

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Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły sporo zmian oraz trudnych rozmów w murach posiadłości. Na prośbę Jany, Salvador podzielił się z Currem bolesnymi wspomnieniami z frontu, ukazując mu bez żadnych upiększeń brutalne oblicze wojny. Podczas gdy Catalina walczyła o ratunek dla dżemowego biznesu i liczyła na finansowe wsparcie Pelaya, Cruz skutecznie namówiła męża, by to Lorenzo przejął stery w firmie. Na szczęście w całym tym zamieszaniu pojawiły się też krzepiące wieści, ponieważ mały Dieguito zaczął powoli wracać do pełni sił. Atmosferę zagęściła dodatkowo Candela, zapowiadając wizytę Norberty, która miała w końcu wyjawić skrywaną prawdę o Virtudes. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - streszczenie
Santos stawia Verę w bardzo trudnej sytuacji, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że posiada wiedzę na temat jej prawdziwego pochodzenia. W tym samym czasie Curro decyduje się na szczera rozmowę z kuzynem, podczas której wyznaje, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest spowodowana relacją z Martiną. Postawa chłopaka spotyka się z pełną aprobatą ze strony Lorenza, który cieszy się z dokonanego przez syna wyboru. Jana promienieje szczęściem i znajduje chwilę, aby pokazać Marii pierścionek zaręczynowy, jaki otrzymała od Manuela. Równolegle Petra podejmuje intensywne starania, których celem jest odzyskanie dawnych wpływów i zaufania u markizy.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 437 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów mieszkających w posiadłości rodu Luján, z pewnością nie chcą przegapić żadnego ważnego momentu. Serial regularnie pojawia się na antenie, oferując kolejne fragmenty tej rozbudowanej opowieści o miłości i pałacowych intrygach. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby na bieżąco śledzić rozwój wypadków w Hiszpanii z początku XX wieku. Odcinek 437 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 21 lipca 2026 roku w TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ten hiszpański serial to idealna propozycja dla każdego, kto przepada za historiami łączącymi wątki romantyczne z rodzinnymi tajemnicami ukrytymi za murami wielkiej posiadłości. Główna bohaterka, Jana, pojawia się w pałacu jako służąca z konkretnym planem, jednak życie szybko weryfikuje jej zamiary, gdy na horyzoncie pojawia się uczucie do młodego arystokraty. Fabuła pokazuje kontrasty między światem państwa i służby, gdzie zdrady, walka o majątek i klasowe podziały są na porządku dziennym. To wciągająca opowieść o poszukiwaniu prawdy w świecie pełnym konwenansów i surowych zasad społecznych. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)