"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 985

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-13 8:06

W 985. odcinku serialu „Dziedzictwo” dojdzie do kolejnych spięć między domownikami, mimo że jedna z ważnych spraw majątkowych została już pomyślnie załatwiona. Trudne chwile czekają też prokuratora, który będzie musiał zmierzyć się z rodzinną tragedią i podjąć niełatwą decyzję o ukrywaniu prawdy przed bliską osobą. Z kolei Czarna stanie przed ogromnym dylematem osobistym, który może wywrócić jej dotychczasowe życie do góry nogami.

Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a relacje między bohaterami weszły na zupełnie nowy poziom skomplikowania. Poyraz tłumaczył Nanie, że spotkał się z Ecem tylko po to, by ostatecznie zakończyć łączącą ich relację. W międzyczasie Sinan stanął po stronie Aynur w momencie, gdy jego własna matka zaczęła upokarzać kobietę. Po wielu wspólnych perypetiach Kara i Ibrahim w końcu znaleźli wspólny język i doszli do porozumienia. Zaskakujący zwrot akcji przyniosła propozycja Nany dotycząca ustalenia terminu rozwodu, choć bohaterka nie uświadamiała sobie jeszcze, jak bliski stał się jej Poyraz. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 985 - streszczenie

W relacjach Nany i Poyraza ponownie dochodzi do głośnych sporów, mimo że mężczyzna podjął już kroki, by zagwarantować Yusufowi stabilną przyszłość. Oboje usilnie starają się zachować dystans, powtarzając sobie i innym, że ich wspólne życie opiera się wyłącznie na poczuciu obowiązku. W tym samym czasie w życiu prokuratora dochodzi do dramatu, gdy jego matka ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego zostaje sparaliżowana. Sinan, będąc w dużym szoku, postanawia za radą Aynur nie ujawniać rannej kobiecie, jak poważny jest jej aktualny stan zdrowia. Z kolei Czarna przeżywa wewnętrzne rozterki po odkryciu, że spodziewa się dziecka. Nie decyduje się na rozmowę z Ibrahimem, ponieważ paraliżuje ją strach przed nową rolą i wyzwaniami, jakie niesie ze sobą macierzyństwo.

"Dziedzictwo" odc. 985 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z uwagą śledzi codzienne perypetie i skomplikowane relacje międzyludzkie przedstawione w tej produkcji. Kolejne odsłony losów mieszkańców rezydencji i ich znajomych regularnie pojawiają się na antenie publicznego nadawcy. Warto zaplanować popołudnie tak, aby móc bez przeszkód zapoznać się z nowymi wątkami. Premierowa emisja 985. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się 21 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o wielkiej miłości, rodzinnych tajemnicach i szukaniu odkupienia. Choć w późniejszych sezonach historia mocno się zmieniła, a na ekranie pojawili się nowi bohaterowie, klimat opowieści pozostał ten sam. Teraz uwaga skupia się na relacji Nany i Poyraza, która powoli ewoluuje mimo trudnej przeszłości obojga postaci. Warto wspomnieć, że za sukcesem tej opowieści stoi zgrany zespół aktorski. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie. O losach bohaterów serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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