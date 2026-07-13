"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 985

Ostatnio w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a relacje między bohaterami weszły na zupełnie nowy poziom skomplikowania. Poyraz tłumaczył Nanie, że spotkał się z Ecem tylko po to, by ostatecznie zakończyć łączącą ich relację. W międzyczasie Sinan stanął po stronie Aynur w momencie, gdy jego własna matka zaczęła upokarzać kobietę. Po wielu wspólnych perypetiach Kara i Ibrahim w końcu znaleźli wspólny język i doszli do porozumienia. Zaskakujący zwrot akcji przyniosła propozycja Nany dotycząca ustalenia terminu rozwodu, choć bohaterka nie uświadamiała sobie jeszcze, jak bliski stał się jej Poyraz. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 985 - streszczenie

W relacjach Nany i Poyraza ponownie dochodzi do głośnych sporów, mimo że mężczyzna podjął już kroki, by zagwarantować Yusufowi stabilną przyszłość. Oboje usilnie starają się zachować dystans, powtarzając sobie i innym, że ich wspólne życie opiera się wyłącznie na poczuciu obowiązku. W tym samym czasie w życiu prokuratora dochodzi do dramatu, gdy jego matka ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego zostaje sparaliżowana. Sinan, będąc w dużym szoku, postanawia za radą Aynur nie ujawniać rannej kobiecie, jak poważny jest jej aktualny stan zdrowia. Z kolei Czarna przeżywa wewnętrzne rozterki po odkryciu, że spodziewa się dziecka. Nie decyduje się na rozmowę z Ibrahimem, ponieważ paraliżuje ją strach przed nową rolą i wyzwaniami, jakie niesie ze sobą macierzyństwo.

"Dziedzictwo" odc. 985 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z uwagą śledzi codzienne perypetie i skomplikowane relacje międzyludzkie przedstawione w tej produkcji. Kolejne odsłony losów mieszkańców rezydencji i ich znajomych regularnie pojawiają się na antenie publicznego nadawcy. Warto zaplanować popołudnie tak, aby móc bez przeszkód zapoznać się z nowymi wątkami. Premierowa emisja 985. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się 21 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi opowieści o wielkiej miłości, rodzinnych tajemnicach i szukaniu odkupienia. Choć w późniejszych sezonach historia mocno się zmieniła, a na ekranie pojawili się nowi bohaterowie, klimat opowieści pozostał ten sam. Teraz uwaga skupia się na relacji Nany i Poyraza, która powoli ewoluuje mimo trudnej przeszłości obojga postaci. Warto wspomnieć, że za sukcesem tej opowieści stoi zgrany zespół aktorski. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)