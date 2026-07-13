"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 436

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w rezydencji stała się wyjątkowo napięta. Cała rodzina zjednoczyła siły, aby odwieść Curra od ryzykownego pomysłu wyjazdu na wojnę, ponieważ bliscy szczerze drżeli o jego życie. W tym samym czasie Ricardo przekazał Petrze wieści o zgodzie markiza na dalszy pobyt chorego syna Pii w pałacu, choć Cruz usilnie namawiała Alonsa do odsunięcia Cataliny od wspólnych interesów. Manuel zdecydował się na wykonanie przełomowego kroku w swojej relacji z Janą, co definitywnie zmieniło ich dotychczasowy układ. Swoją przyszłość u boku Pelaya ostatecznie określiła również Catalina, kładąc kres dotychczasowym niepewnościom. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wyborów w nadchodzącym czasie?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - streszczenie

Jana prosi Salvadora, aby ten przybliżył Currowi realia walk na froncie, co prowadzi do ujawnienia brutalnych faktów o wojnie. Catalina podejmuje intensywne kroki, by uratować swój biznes z dżemami, licząc przy tym na pieniądze od Pelaya. Cruz stara się przekonać męża, że najlepszym rozwiązaniem dla ich interesów będzie oddanie sterów firmy w ręce Lorenza. Stan zdrowia małego Dieguita ulega poprawie, co daje bliskim nadzieję na jego całkowity powrót do sił. Candela informuje wszystkich o nadchodzącej wizycie Norberty, która ma ostatecznie wyjaśnić sprawę Virtudes.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne fragmenty tej hiszpańskiej opowieści kostiumowej. Fabuła nabiera tempa, a wzajemne relacje między mieszkańcami pałacu stają się coraz bardziej skomplikowane. Aby być na bieżąco z tymi wydarzeniami, warto sprawdzić plan emisji w ramówce telewizyjnej. Ten konkretny odcinek pojawi się w programie 20 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja, która od razu wciąga w świat pełen intryg, zakazanych uczuć i wielkich pieniędzy. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klimat dawnej Hiszpanii z kryminalną zagadką w tle, to ten tytuł jest idealnym wyborem. Losy Jany i jej poszukiwania prawdy o rodzinie to główny motor napędowy wszystkich zdarzeń, ale historie drugoplanowe są równie angażujące. Serial świetnie pokazuje, że za murami pięknej posiadłości każdy skrywa jakąś tajemnicę, niezależnie od pochodzenia. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)