"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 436

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W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w rezydencji stała się wyjątkowo napięta. Cała rodzina zjednoczyła siły, aby odwieść Curra od ryzykownego pomysłu wyjazdu na wojnę, ponieważ bliscy szczerze drżeli o jego życie. W tym samym czasie Ricardo przekazał Petrze wieści o zgodzie markiza na dalszy pobyt chorego syna Pii w pałacu, choć Cruz usilnie namawiała Alonsa do odsunięcia Cataliny od wspólnych interesów. Manuel zdecydował się na wykonanie przełomowego kroku w swojej relacji z Janą, co definitywnie zmieniło ich dotychczasowy układ. Swoją przyszłość u boku Pelaya ostatecznie określiła również Catalina, kładąc kres dotychczasowym niepewnościom. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wyborów w nadchodzącym czasie?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - streszczenie
Jana prosi Salvadora, aby ten przybliżył Currowi realia walk na froncie, co prowadzi do ujawnienia brutalnych faktów o wojnie. Catalina podejmuje intensywne kroki, by uratować swój biznes z dżemami, licząc przy tym na pieniądze od Pelaya. Cruz stara się przekonać męża, że najlepszym rozwiązaniem dla ich interesów będzie oddanie sterów firmy w ręce Lorenza. Stan zdrowia małego Dieguita ulega poprawie, co daje bliskim nadzieję na jego całkowity powrót do sił. Candela informuje wszystkich o nadchodzącej wizycie Norberty, która ma ostatecznie wyjaśnić sprawę Virtudes.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne fragmenty tej hiszpańskiej opowieści kostiumowej. Fabuła nabiera tempa, a wzajemne relacje między mieszkańcami pałacu stają się coraz bardziej skomplikowane. Aby być na bieżąco z tymi wydarzeniami, warto sprawdzić plan emisji w ramówce telewizyjnej. Ten konkretny odcinek pojawi się w programie 20 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja, która od razu wciąga w świat pełen intryg, zakazanych uczuć i wielkich pieniędzy. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klimat dawnej Hiszpanii z kryminalną zagadką w tle, to ten tytuł jest idealnym wyborem. Losy Jany i jej poszukiwania prawdy o rodzinie to główny motor napędowy wszystkich zdarzeń, ale historie drugoplanowe są równie angażujące. Serial świetnie pokazuje, że za murami pięknej posiadłości każdy skrywa jakąś tajemnicę, niezależnie od pochodzenia. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)