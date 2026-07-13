"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 436

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-13 8:51

W nadchodzącym 436. odcinku serialu "La Promesa – pałac tajemnic" dojdzie do rozmowy, która może zmienić sposób patrzenia na wojenną przeszłość. Salvador, na prośbę Jany, zdecyduje się opowiedzieć Currowi o swoich doświadczeniach z frontu. W tym samym czasie w rezydencji trwają próby wyjścia z problemów finansowych, co wymusza podjęcie konkretnych rozmów o przyszłości firmy. Dodatkowo zapowiedź przyjazdu nowej osoby zwiastuje wyjaśnienie pewnej zagadki dotyczącej jednej z pracownic.

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w rezydencji stała się wyjątkowo napięta. Cała rodzina zjednoczyła siły, aby odwieść Curra od ryzykownego pomysłu wyjazdu na wojnę, ponieważ bliscy szczerze drżeli o jego życie. W tym samym czasie Ricardo przekazał Petrze wieści o zgodzie markiza na dalszy pobyt chorego syna Pii w pałacu, choć Cruz usilnie namawiała Alonsa do odsunięcia Cataliny od wspólnych interesów. Manuel zdecydował się na wykonanie przełomowego kroku w swojej relacji z Janą, co definitywnie zmieniło ich dotychczasowy układ. Swoją przyszłość u boku Pelaya ostatecznie określiła również Catalina, kładąc kres dotychczasowym niepewnościom. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich wyborów w nadchodzącym czasie?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - streszczenie

Jana prosi Salvadora, aby ten przybliżył Currowi realia walk na froncie, co prowadzi do ujawnienia brutalnych faktów o wojnie. Catalina podejmuje intensywne kroki, by uratować swój biznes z dżemami, licząc przy tym na pieniądze od Pelaya. Cruz stara się przekonać męża, że najlepszym rozwiązaniem dla ich interesów będzie oddanie sterów firmy w ręce Lorenza. Stan zdrowia małego Dieguita ulega poprawie, co daje bliskim nadzieję na jego całkowity powrót do sił. Candela informuje wszystkich o nadchodzącej wizycie Norberty, która ma ostatecznie wyjaśnić sprawę Virtudes.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 436 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne fragmenty tej hiszpańskiej opowieści kostiumowej. Fabuła nabiera tempa, a wzajemne relacje między mieszkańcami pałacu stają się coraz bardziej skomplikowane. Aby być na bieżąco z tymi wydarzeniami, warto sprawdzić plan emisji w ramówce telewizyjnej. Ten konkretny odcinek pojawi się w programie 20 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

Polecany artykuł:

"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 437

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja, która od razu wciąga w świat pełen intryg, zakazanych uczuć i wielkich pieniędzy. Jeśli szukacie czegoś, co łączy klimat dawnej Hiszpanii z kryminalną zagadką w tle, to ten tytuł jest idealnym wyborem. Losy Jany i jej poszukiwania prawdy o rodzinie to główny motor napędowy wszystkich zdarzeń, ale historie drugoplanowe są równie angażujące. Serial świetnie pokazuje, że za murami pięknej posiadłości każdy skrywa jakąś tajemnicę, niezależnie od pochodzenia. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Młoda pokojówka w białym czepku i fartuchu spogląda w dół. O losach Jany w La Promesa przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 9
La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic