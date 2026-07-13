"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 915

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" działo się naprawdę sporo, a atmosfera na znanej wszystkim ulicy mocno zgęstniała od nagłych zwrotów akcji. Dzielny Jacinto stanął w obronie Rosiny przed dwójką złodziei, którzy ostatecznie trafili do więzienia, co zbiegło się w czasie z zadowoleniem mieszkańców poddasza, ponieważ pułkownik nie zwolnił jednak Agustiny. Sam oficer przeżył niezwykle mroczne chwile i próbował odebrać sobie życie, jednak uniknął tragedii tylko dlatego, że ktoś wcześniej potajemnie wyciągnął naboje z jego pistoletu. Spokój mieszkańców zakłóciło też nagłe pojawienie się Lucii, czyli pięknej kuzynki Celii, która przybyła na Akacjową w bardzo nieoczywistym momencie. Prawdziwy niepokój wzbudził jednak telegram ze Szwajcarii, przez który Diego odkrył kłamstwo dotyczące rzekomego pobytu ojca w sanatorium i wpędził tym Samuela w ogromną panikę. Zobaczmy zatem, jakie tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 915 - streszczenie

Silvia wraca do domu po pobycie we Włoszech, co staje się dla pułkownika impulsem do wyznania jej prawdy o postępującej utracie wzroku. Zanim jednak dojdzie do szczerej rozmowy, mężczyzna znajduje list od swojej córki, który daje mu nadzieję na odbudowanie zerwanych relacji. Równolegle El Pena decyduje się na szczere wyznanie wobec Flory i informuje ją o swoim konflikcie z Hindusami oraz realnym zagrożeniu życia. Celia stara się zintegrować Silvię z nowym towarzystwem i przedstawia jej swoją kuzynkę Lucíę, licząc na ich przyszłą przyjaźń. Tymczasem Blanca wpada na trop doktora Pallero, u którego Úrsula ukryła małego Moisesa. Kiedy jednak Riera dociera pod wskazany adres, okazuje się, że lekarz nie żyje, co mocno komplikuje dotychczasowe plany odnalezienia dziecka.

"Akacjowa 38" odc. 915 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygotowania do emisji kolejnego epizodu tej popularnej hiszpańskiej opowieści idą pełną parą, a fani z niecierpliwością wyczekują dalszego ciągu wydarzeń w madryckiej kamienicy. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w ramówce telewizyjnej, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby na bieżąco śledzić losy ulubionych postaci i nowe wątki. Odcinek numer 915 serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć 20 lipca 2026 roku o godzinie 18:25 na antenie kanału TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to produkcja, która od dłuższego czasu przyciąga rzesze wielbicieli kostiumowych opowieści osadzonych w realiach początku ubiegłego wieku. Historia skupia się na mieszkańcach luksusowej kamienicy, gdzie pod płaszczem dobrych manier skrywane są liczne tajemnice i mroczne pragnienia. Serial słynie z dynamicznej akcji oraz pięknych zdjęć przedstawiających klimat dawnego Madrytu i południowej Hiszpanii. W każdym epizodzie ścierają się ze sobą różne warstwy społeczne, co prowadzi do wielu skomplikowanych sytuacji obyczajowych. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)