"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 984

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-13 8:48

W 984. odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do szczerej rozmowy między Poyrazem a Naną, która ma raz na zawsze wyjaśnić sytuację z przeszłości. Nana zacznie analizować swoją relację z mężem, mimo że ich małżeństwo formalnie zmierza ku końcowi. Kobieta podejmie radykalne kroki dotyczące wspólnej przyszłości, nie zdając sobie jeszcze sprawy z siły własnego przywiązania do partnera.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" udowodniły, że sekrety i niedopowiedzenia potrafią skutecznie skomplikować życie. Mimo że Ecem obiecała dochować tajemnicy w sprawie fikcyjnego małżeństwa Poyraza i Nany, Nana wciąż nie potrafiła pozbyć się podejrzeń o ich bliskiej relacji. W przypływie emocji usunęła ona z telefonu mężczyzny wiadomość o zaproszeniu na kolację, a kiedy on mimo wszystko pojechał na spotkanie, załamana postanowiła odejść. W tym samym czasie potwierdziły się słowa Ibrahima, który został uwięziony przez dawnego wroga w samochodzie z podłożoną bombą. Ta niebezpieczna pułapka zapoczątkowała dramatyczny wyścig z czasem, w którym liczyła się każda sekunda. Warto zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy bohaterów po tych zdarzeniach.

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"Dziedzictwo" odc. 984 - streszczenie

Poyraz decyduje się na szczerą rozmowę z Naną, aby wyjaśnić powody swojego spotkania z Ecem. Mężczyzna zapewnia ją, że ich rozmowa miała na celu jedynie ostateczne domknięcie wspólnej przeszłości i definitywne zerwanie wszelkich więzi. W tym samym czasie w innym wątku Sinan wykazuje się dużą odwagą, stając po stronie Aynur, którą jego własna matka zaczyna publicznie upokorzać. Ibrahim oraz Kara po wielu perypetiach znajdują w końcu wspólny język i dochodzą do porozumienia. Tymczasem Nana wychodzi z konkretną inicjatywą i proponuje Poyrazowi ustalenie oficjalnego terminu rozwodu. Choć wydaje się zdecydowana na rozstanie, w głębi duszy nie dostrzega jeszcze, jak bardzo Poyraz stał się jej bliski w ostatnim czasie.

"Dziedzictwo" odc. 984 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją to dla wielu osób stały element dnia. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić istotnych momentów z życia bohaterów. Serial jest emitowany regularnie na antenie polskiej stacji telewizyjnej w dni powszednie. Najnowszy odcinek produkcji "Dziedzictwo" o numerze 984 zostanie wyemitowany 20 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja przeszła długą drogę, zmieniając nie tylko dynamikę między postaciami, ale również samą obsadę na przestrzeni kilku lat. Początkowo losy skupiały się na tragicznej historii Seher i surowego Yamana, jednak obecnie fabuła koncentruje się na Nanie i jej nowym życiu u boku Poyraza. Mimo wielu zmian w scenariuszu, opowieść nadal kręci się wokół rodzinnych tajemnic i szukania stabilizacji po bolesnych stratach. Warto zapoznać się z aktorami, którzy wcielają się w te barwne postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Poyraz w garniturze spogląda w bok w biurze. O jego relacji z Naną w serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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