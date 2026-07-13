"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 984

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" udowodniły, że sekrety i niedopowiedzenia potrafią skutecznie skomplikować życie. Mimo że Ecem obiecała dochować tajemnicy w sprawie fikcyjnego małżeństwa Poyraza i Nany, Nana wciąż nie potrafiła pozbyć się podejrzeń o ich bliskiej relacji. W przypływie emocji usunęła ona z telefonu mężczyzny wiadomość o zaproszeniu na kolację, a kiedy on mimo wszystko pojechał na spotkanie, załamana postanowiła odejść. W tym samym czasie potwierdziły się słowa Ibrahima, który został uwięziony przez dawnego wroga w samochodzie z podłożoną bombą. Ta niebezpieczna pułapka zapoczątkowała dramatyczny wyścig z czasem, w którym liczyła się każda sekunda. Warto zatem przekonać się, jakie będą dalsze losy bohaterów po tych zdarzeniach.

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"Dziedzictwo" odc. 984 - streszczenie

Poyraz decyduje się na szczerą rozmowę z Naną, aby wyjaśnić powody swojego spotkania z Ecem. Mężczyzna zapewnia ją, że ich rozmowa miała na celu jedynie ostateczne domknięcie wspólnej przeszłości i definitywne zerwanie wszelkich więzi. W tym samym czasie w innym wątku Sinan wykazuje się dużą odwagą, stając po stronie Aynur, którą jego własna matka zaczyna publicznie upokorzać. Ibrahim oraz Kara po wielu perypetiach znajdują w końcu wspólny język i dochodzą do porozumienia. Tymczasem Nana wychodzi z konkretną inicjatywą i proponuje Poyrazowi ustalenie oficjalnego terminu rozwodu. Choć wydaje się zdecydowana na rozstanie, w głębi duszy nie dostrzega jeszcze, jak bardzo Poyraz stał się jej bliski w ostatnim czasie.

"Dziedzictwo" odc. 984 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planowanie popołudnia z ulubioną produkcją to dla wielu osób stały element dnia. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić istotnych momentów z życia bohaterów. Serial jest emitowany regularnie na antenie polskiej stacji telewizyjnej w dni powszednie. Najnowszy odcinek produkcji "Dziedzictwo" o numerze 984 zostanie wyemitowany 20 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja przeszła długą drogę, zmieniając nie tylko dynamikę między postaciami, ale również samą obsadę na przestrzeni kilku lat. Początkowo losy skupiały się na tragicznej historii Seher i surowego Yamana, jednak obecnie fabuła koncentruje się na Nanie i jej nowym życiu u boku Poyraza. Mimo wielu zmian w scenariuszu, opowieść nadal kręci się wokół rodzinnych tajemnic i szukania stabilizacji po bolesnych stratach. Warto zapoznać się z aktorami, którzy wcielają się w te barwne postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)