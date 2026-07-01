"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 973

Ostatnie dni w serialu "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem trudnych decyzji i skrywanych tajemnic, które powoli zaczęły wychodzić na jaw. Czarna przypadkiem odkryła umowę łączącą Sinana oraz Aynur, przez co ta ostatnia musiała błagać o dyskrecję w tej sprawie. Równolegle Nana i Poyraz postanowili wynająć własne lokum, a do czasu sfinalizowania przeprowadzki zamieszkali w stolarni, podczas gdy Yusuf trafił do domu Merta. Nie zabrakło też gorzkich słów w wątku małżeńskim, gdy Czarna dała Ibrahimowi do zrozumienia, że dla ich związku nie było już żadnej nadziei na ratunek. Na sam koniec Sinan i Aynur stanęli przed zaskakującym zadaniem, polegającym na wspólnym wykonaniu tanga przed samą Isl. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 973 - streszczenie

Poyraz twardo trzyma się swojej decyzji i mimo próśb brata nie zamierza wracać do rodzinnego domu. Razem ze swoją małżonką intensywnie szuka nowego miejsca do życia, jednak zaporowe ceny wynajmu mieszkań skutecznie utrudniają im znalezienie dachu nad głową. Trudną sytuację pary dostrzega Semih, który wie o fikcyjnym charakterze ich związku i postanawia uknuć intrygę. Bez konsultacji z Poyrazem proponuje on Nanie zatrudnienie w kawiarni kolegi, licząc na to, że ten ruch wywoła konflikt między małżonkami. W tym samym czasie położna Sukran zaczyna szantażować Cansel, żądając zapłaty w zamian za zachowanie milczenia. Z kolei Aynur i Sinan decydują się zakończyć udawaną relację przed Isl, a na komisariacie policji niespodziewanie zjawia się Adalet.

"Dziedzictwo" odc. 973 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej tureckiej produkcji od dawna przyciągają uwagę osób zainteresowanych skomplikowanymi relacjami i nagłymi zwrotami akcji. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Nany i Poyraza, warto regularnie sprawdzać aktualną ramówkę telewizyjną. Serial jest emitowany w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić losy wszystkich postaci. Najbliższa okazja do zobaczenia nowych scen nadarzy się już wkrótce w godzinach popołudniowych. Odcinek 973 zostanie wyemitowany 9 lipca 2026 o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o miłości przeplatanej rodzinnymi tajemnicami i trudną drogą do wybaczenia. Choć początkowo fabuła kręciła się wokół Seher i Yamana, czas przyniósł sporo zmian, a do głosu doszły zupełnie nowe postacie, które wprowadzają do historii świeżą energię. Serial potrafi zaskoczyć nagłymi zmianami w życiu bohaterów, co sprawia, że opowieść ciągle ewoluuje w nieoczekiwanych kierunkach. Luźny klimat i dbałość o emocjonalną stronę wątków sprawiły, że produkcja cieszy się stałą popularnością. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)