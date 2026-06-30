"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 428

Życie w luksusowej posiadłości po raz kolejny dostarczyło wielu tematów do plotek, co potwierdził ostatni odcinek w serialu "La Promesa - pałac tajemnic". Martina nie kryła ogromnego żalu do matki, obwiniając ją o zbyt pośpieszne pogodzenie się ze śmiercią męża oraz szybkie poszukiwanie nowej drogi w życiu. W tym samym czasie Catalina i Pelayo podejmowali desperackie próby ratowania wspólnego, upadającego interesu, a Petra przyznała się do poinformowania markizy o potajemnej obecności Dieguita. Z kolei Lope uparcie dążył do konfrontacji z Verą, domagając się szczerego wyjaśnienia przyczyn nagłego zakończenia ich relacji. Na salonach również iskrzyło, ponieważ Alonso wprost poprosił hrabiego Ayalę o wyjazd, ale ten stanowczo sprzeciwił się woli gospodarza i odmówił opuszczenia rezydencji. Przekonajmy się zatem, jak dalej rozwiną się te skomplikowane i nieoczywiste relacje.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - streszczenie

Maria coraz poważniej rozważa propozycję pracy u księżnej de Abrontes, traktując to jako realną szansę na odmianę swojego dotychczasowego losu. W tym samym czasie Pia zmaga się z ogromnym niepokojem o zdrowie swojego syna i czuje się zupełnie bezradna w tej trudnej sytuacji. Pelayo podejmuje usilne starania, aby odzyskać zaufanie Cataliny, prosząc jednocześnie Margaritę o wsparcie w swoich działaniach. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, ponieważ para nie potrafi wrócić do dawnej bliskości, która ich wcześniej łączyła. Na jaw wychodzi również prawda o Lorenzo, który zostaje zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością czekają na kolejne spotkanie z mieszkańcami posiadłości rodu Luján. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić skomplikowane losy służby oraz arystokracji. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, stanowiąc stały punkt popołudniowej ramówki. Najnowszy odcinek zostanie udostępniony dla widzów na antenie stacji TVP2. Premiera odcinka 428 odbędzie się 8 lipca 2026 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska produkcja przenosi nas do początków XX wieku, ukazując barwne życie w luksusowej posiadłości na południu kraju. Fabuła koncentruje się na losach młodej Jany, która zatrudnia się w pałacu, by rozwikłać tajemnicę morderstwa swojej matki. Z czasem jej plan zemsty komplikuje się przez rodzące się uczucie do syna markiza, co prowadzi do licznych konfliktów klasowych. Historia jest sprawnym połączeniem romansu oraz wątków kryminalnych, w których nie brakuje rodzinnych sekretów. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)