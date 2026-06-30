"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 428

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-30 7:37

W nadchodzącym odcinku 428 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" Maria stanie przed poważnym dylematem dotyczącym jej dalszej pracy u księżnej de Abrontes. W pałacowych murach narastają nieporozumienia, a niektórzy mieszkańcy będą musieli skonfrontować się z bolesną prawdą o minionych wydarzeniach. Atmosfera między głównymi postaciami staje się coraz bardziej napięta, co zmusza je do podjęcia trudnych decyzji.

Życie w luksusowej posiadłości po raz kolejny dostarczyło wielu tematów do plotek, co potwierdził ostatni odcinek w serialu "La Promesa - pałac tajemnic". Martina nie kryła ogromnego żalu do matki, obwiniając ją o zbyt pośpieszne pogodzenie się ze śmiercią męża oraz szybkie poszukiwanie nowej drogi w życiu. W tym samym czasie Catalina i Pelayo podejmowali desperackie próby ratowania wspólnego, upadającego interesu, a Petra przyznała się do poinformowania markizy o potajemnej obecności Dieguita. Z kolei Lope uparcie dążył do konfrontacji z Verą, domagając się szczerego wyjaśnienia przyczyn nagłego zakończenia ich relacji. Na salonach również iskrzyło, ponieważ Alonso wprost poprosił hrabiego Ayalę o wyjazd, ale ten stanowczo sprzeciwił się woli gospodarza i odmówił opuszczenia rezydencji. Przekonajmy się zatem, jak dalej rozwiną się te skomplikowane i nieoczywiste relacje.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - streszczenie

Maria coraz poważniej rozważa propozycję pracy u księżnej de Abrontes, traktując to jako realną szansę na odmianę swojego dotychczasowego losu. W tym samym czasie Pia zmaga się z ogromnym niepokojem o zdrowie swojego syna i czuje się zupełnie bezradna w tej trudnej sytuacji. Pelayo podejmuje usilne starania, aby odzyskać zaufanie Cataliny, prosząc jednocześnie Margaritę o wsparcie w swoich działaniach. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, ponieważ para nie potrafi wrócić do dawnej bliskości, która ich wcześniej łączyła. Na jaw wychodzi również prawda o Lorenzo, który zostaje zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością czekają na kolejne spotkanie z mieszkańcami posiadłości rodu Luján. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić skomplikowane losy służby oraz arystokracji. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, stanowiąc stały punkt popołudniowej ramówki. Najnowszy odcinek zostanie udostępniony dla widzów na antenie stacji TVP2. Premiera odcinka 428 odbędzie się 8 lipca 2026 o godzinie 15:05.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska produkcja przenosi nas do początków XX wieku, ukazując barwne życie w luksusowej posiadłości na południu kraju. Fabuła koncentruje się na losach młodej Jany, która zatrudnia się w pałacu, by rozwikłać tajemnicę morderstwa swojej matki. Z czasem jej plan zemsty komplikuje się przez rodzące się uczucie do syna markiza, co prowadzi do licznych konfliktów klasowych. Historia jest sprawnym połączeniem romansu oraz wątków kryminalnych, w których nie brakuje rodzinnych sekretów. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Mężczyzna z wąsem w jasnoszarym garniturze i krawacie, w stylu wczesnego XX wieku, rozmawia z innym mężczyzną, którego widać od tyłu. Scena z serialu La Promesa - pałac tajemnic, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic