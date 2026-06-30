"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 428

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Życie w luksusowej posiadłości po raz kolejny dostarczyło wielu tematów do plotek, co potwierdził ostatni odcinek w serialu "La Promesa - pałac tajemnic". Martina nie kryła ogromnego żalu do matki, obwiniając ją o zbyt pośpieszne pogodzenie się ze śmiercią męża oraz szybkie poszukiwanie nowej drogi w życiu. W tym samym czasie Catalina i Pelayo podejmowali desperackie próby ratowania wspólnego, upadającego interesu, a Petra przyznała się do poinformowania markizy o potajemnej obecności Dieguita. Z kolei Lope uparcie dążył do konfrontacji z Verą, domagając się szczerego wyjaśnienia przyczyn nagłego zakończenia ich relacji. Na salonach również iskrzyło, ponieważ Alonso wprost poprosił hrabiego Ayalę o wyjazd, ale ten stanowczo sprzeciwił się woli gospodarza i odmówił opuszczenia rezydencji. Przekonajmy się zatem, jak dalej rozwiną się te skomplikowane i nieoczywiste relacje.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - streszczenie
Maria coraz poważniej rozważa propozycję pracy u księżnej de Abrontes, traktując to jako realną szansę na odmianę swojego dotychczasowego losu. W tym samym czasie Pia zmaga się z ogromnym niepokojem o zdrowie swojego syna i czuje się zupełnie bezradna w tej trudnej sytuacji. Pelayo podejmuje usilne starania, aby odzyskać zaufanie Cataliny, prosząc jednocześnie Margaritę o wsparcie w swoich działaniach. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, ponieważ para nie potrafi wrócić do dawnej bliskości, która ich wcześniej łączyła. Na jaw wychodzi również prawda o Lorenzo, który zostaje zdemaskowany jako autor intrygi wymierzonej bezpośrednio w Catalinę.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 428 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością czekają na kolejne spotkanie z mieszkańcami posiadłości rodu Luján. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić skomplikowane losy służby oraz arystokracji. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, stanowiąc stały punkt popołudniowej ramówki. Najnowszy odcinek zostanie udostępniony dla widzów na antenie stacji TVP2. Premiera odcinka 428 odbędzie się 8 lipca 2026 o godzinie 15:05.
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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska produkcja przenosi nas do początków XX wieku, ukazując barwne życie w luksusowej posiadłości na południu kraju. Fabuła koncentruje się na losach młodej Jany, która zatrudnia się w pałacu, by rozwikłać tajemnicę morderstwa swojej matki. Z czasem jej plan zemsty komplikuje się przez rodzące się uczucie do syna markiza, co prowadzi do licznych konfliktów klasowych. Historia jest sprawnym połączeniem romansu oraz wątków kryminalnych, w których nie brakuje rodzinnych sekretów. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)