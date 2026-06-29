"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 971

Serial "Dziedzictwo" przyzwyczaił nas już do gwałtownych zwrotów akcji, a ostatnio atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, gdy Cansel po utracie ciąży bezpodstawnie oskarżyła Nanę o zepchnięcie ze schodów. Fałszywe pomówienia sprawiły, że cała rodzina odwróciła się od dziewczyny, a jedynym oparciem w tych trudnych chwilach okazał się dla niej wierzący w jej niewinność Poyraz. Prawda wyszła jednak na jaw dzięki wynikom badań, które potwierdziły, że do poronienia mogło dojść wskutek zażywania przez Cansel tabletek na odchudzanie. W międzyczasie w serialu obserwowaliśmy też pewne miłosne gierki, ponieważ Aynur postanowiła wesprzeć Sinana i zaczęła udawać jego partnerkę podczas spotkania z matką mężczyzny. Nie zabrakło również wątku Czarnej, która zdeterminowana postawiła na swoim i postanowiła dać Ibrahimowi bolesną nauczkę. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 971 - streszczenie

Cansel i Sibel nie kryją zadowolenia, widząc, że ich wspólny plan zaczyna przynosić zamierzone efekty. Poyraz, mimo stanowczych zarzutów kierowanych przez swoją matkę i siostrę, twardo staje w obronie żony i postanawia, że wspólnie z nią oraz Yusufem wyprowadzi się z rodzinnej rezydencji. W tym samym czasie Semih wpada na trop mogący świadczyć o tym, że małżeństwo Poyraza jest jedynie fikcją, dlatego rozpoczyna w tej sprawie własne śledztwo. Aynur udaje się na spotkanie z matką Sinana, a szczerość dziewczyny sprawia, że Isl, mimo początkowego poruszenia, chce kontynuować tę znajomość. Tymczasem Cansel odwiedza położną Sukran, która zaczyna podejrzewać, że kobieta planuje wykorzystać przebyte poronienie do fałszywego oskarżenia innej osoby.

"Dziedzictwo" odc. 971 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników tureckich produkcji z niecierpliwością czeka na rozwój wydarzeń w tym popularnym tytule. Produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany dużą grupę osób zainteresowanych skomplikowanymi relacjami między postaciami. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić najnowszych scen z życia Poyraza i jego bliskich. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku. Emisję zaplanowano na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych opowieści, w których losy bohaterów zmieniają się niezwykle dynamicznie, a z czasem na ekranie pojawiają się zupełnie nowe twarze. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i Yamana, teraz pałeczkę przejęli Nana oraz Poyraz, którzy wspólnie stawiają czoła kolejnym przeciwnościom losu. Serial łączy w sobie motywy trudnej miłości i walki o dobro najbliższych, co sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie. Przez te wszystkie sezony przez plan przewinęło się wielu aktorów, z których niektórzy stali się prawdziwymi gwiazdami produkcji. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)