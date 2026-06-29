"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 970

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-29 7:35

W 970. odcinku serialu "Dziedzictwo" sytuacja Nany staje się niezwykle skomplikowana, gdy niemal całe jej otoczenie zaczyna wierzyć w stawiane jej ciężkie zarzuty. Dziewczyna może liczyć na wsparcie tylko jednej osoby, która nie ulega presji reszty rodziny i stara się patrzeć na sprawę obiektywnie. W tym samym czasie inni bohaterowie decydują się na ryzykowne mistyfikacje, aby uporządkować swoje relacje z najbliższymi.

Ostatnie chwile z serialem "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem wielkich kłamstw i dramatycznych oskarżeń, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Poyraz w końcu przejrzał intrygę Cansel, która celowo zniszczyła pamiątkowe zdjęcie jego ojca i bezpodstawnie oskarżyła o to Nanę. Choć rodzina potępiła to zachowanie, a Sahin zaczął trzymać się na dystans, to prawdziwa tragedia wydarzyła się chwilę później, gdy zażywanie tabletek odchudzających doprowadziło kobietę do utraty ciąży. Cansel cynicznie wykorzystała ten moment i skłamała wszystkim prosto w oczy, że to Nana zepchnęła ją ze schodów. W międzyczasie Czarna dostrzegła manipulacje ze strony Ibo, a Sinan wyznał Aynur, że matka obwinia go o śmierć brata, po tym jak kobieta odmówiła udziału w jego miłosnym oszustwie. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy waszych ulubionych postaci.

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"Dziedzictwo" odc. 970 - streszczenie

Po tragicznej utracie ciąży przez Cansel, Nana musi zmierzyć się z oskarżeniami o zepchnięcie kobiety ze schodów, co powoduje, że cała rodzina się od niej odwraca. Jedyną osobą, która zachowuje trzeźwy osąd i nie przestaje wierzyć w niewinność dziewczyny, jest Poyraz. Wkrótce na jaw wychodzą nowe fakty, ponieważ wyniki badań medycznych sugerują, że do poronienia mogło dojść przez zażywanie przez Cansel tabletek na odchudzanie. W innym wątku Aynur decyduje się pomóc Sinanowi i zgadza się udawać jego partnerkę podczas zaplanowanego spotkania z jego matką. Tymczasem Czarna nie zamierza puszczać płazem zachowania Ibrahima i planuje dać mu nauczkę, której długo nie zapomni.

"Dziedzictwo" odc. 970 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swoje popołudnia tak, aby nie przegapić kolejnych fragmentów tej opowieści. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc warto zarezerwować czas w wyznaczonym terminie i zasiąść przed telewizorem. Produkcja jest pokazywana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco orientować się w skomplikowanych układach między postaciami. Najnowsze wydarzenia będzie można obejrzeć w letni poniedziałek w telewizji publicznej. Emisja 970. odcinka serialu "Dziedzictwo" została zaplanowana na 6 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja "Dziedzictwo" to propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkich uczuciach i trudnych, życiowych wyborach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, z biegiem czasu w serialu zaszły duże zmiany i pojawiło się wielu nowych bohaterów. Obecnie głównym wątkiem jest relacja Nany i Poyraza, których droga do wspólnego szczęścia okazuje się wyjątkowo wyboista. Całość dopełniają barwne wątki poboczne, w których nie brakuje zarówno humoru, jak i codziennych problemów. W obsadzie tego serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Kobieta z długimi, ciemnymi, kręconymi włosami i otwartymi ustami, wyrażająca zaniepokojenie. Nana z serialu Dziedzictwo, staje w obliczu oskarżeń i dramatycznych wydarzeń. O dalszych losach bohaterów i streszczeniu 970. odcinka przeczytasz na naszym portalu.
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