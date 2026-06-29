"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 970

Ostatnie chwile z serialem "Dziedzictwo" upłynęły pod znakiem wielkich kłamstw i dramatycznych oskarżeń, które wywróciły życie bohaterów do góry nogami. Poyraz w końcu przejrzał intrygę Cansel, która celowo zniszczyła pamiątkowe zdjęcie jego ojca i bezpodstawnie oskarżyła o to Nanę. Choć rodzina potępiła to zachowanie, a Sahin zaczął trzymać się na dystans, to prawdziwa tragedia wydarzyła się chwilę później, gdy zażywanie tabletek odchudzających doprowadziło kobietę do utraty ciąży. Cansel cynicznie wykorzystała ten moment i skłamała wszystkim prosto w oczy, że to Nana zepchnęła ją ze schodów. W międzyczasie Czarna dostrzegła manipulacje ze strony Ibo, a Sinan wyznał Aynur, że matka obwinia go o śmierć brata, po tym jak kobieta odmówiła udziału w jego miłosnym oszustwie. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy waszych ulubionych postaci.

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"Dziedzictwo" odc. 970 - streszczenie

Po tragicznej utracie ciąży przez Cansel, Nana musi zmierzyć się z oskarżeniami o zepchnięcie kobiety ze schodów, co powoduje, że cała rodzina się od niej odwraca. Jedyną osobą, która zachowuje trzeźwy osąd i nie przestaje wierzyć w niewinność dziewczyny, jest Poyraz. Wkrótce na jaw wychodzą nowe fakty, ponieważ wyniki badań medycznych sugerują, że do poronienia mogło dojść przez zażywanie przez Cansel tabletek na odchudzanie. W innym wątku Aynur decyduje się pomóc Sinanowi i zgadza się udawać jego partnerkę podczas zaplanowanego spotkania z jego matką. Tymczasem Czarna nie zamierza puszczać płazem zachowania Ibrahima i planuje dać mu nauczkę, której długo nie zapomni.

"Dziedzictwo" odc. 970 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje swoje popołudnia tak, aby nie przegapić kolejnych fragmentów tej opowieści. Nowe wątki rozwijają się dynamicznie, więc warto zarezerwować czas w wyznaczonym terminie i zasiąść przed telewizorem. Produkcja jest pokazywana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco orientować się w skomplikowanych układach między postaciami. Najnowsze wydarzenia będzie można obejrzeć w letni poniedziałek w telewizji publicznej. Emisja 970. odcinka serialu "Dziedzictwo" została zaplanowana na 6 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja "Dziedzictwo" to propozycja dla każdego, kto lubi historie o wielkich uczuciach i trudnych, życiowych wyborach. Choć początkowo fabuła skupiała się na losach Seher i Yamana, z biegiem czasu w serialu zaszły duże zmiany i pojawiło się wielu nowych bohaterów. Obecnie głównym wątkiem jest relacja Nany i Poyraza, których droga do wspólnego szczęścia okazuje się wyjątkowo wyboista. Całość dopełniają barwne wątki poboczne, w których nie brakuje zarówno humoru, jak i codziennych problemów. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)