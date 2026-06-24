"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 424

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera gęstniała z każdą chwilą, a tragiczne odejście Jimeny wciąż wywoływało ogromne poruszenie wśród całej służby. Podczas gdy Simona z niepokojem szukała nieobecnej w pracy Candeli, Curro zdobył się na bolesną szczerość i oświadczył Martinie, że już jej nie kocha. W międzyczasie don Romulo zaproponował Ricardowi zatrudnienie jego syna na stanowisku lokaja, a do Manuela przyjechała z wizytą Blanca, która spędziła ostatnie miesiące w Peru. Do posiadłości w głębokim sekrecie przed państwem trafiło też cierpiące na duszności dziecko pani Adarre, natomiast służąca Maria dostała propozycję pracy w pałacu książęcym. Wszystkie te nagłe zmiany i niespodziewane powroty sprawiły, że życie bohaterów stało się jeszcze bardziej skomplikowane. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 424 - streszczenie

Salvador i Jana nie potrafią pogodzić się z tym, że Maria zataiła przed nimi informację o propozycji nowej pracy. Tymczasem Lorenzo opracowuje plan, który ma na celu pozbawienie Cataliny wpływu na prowadzenie rodzinnych spraw. W części dla służby Ricardo bierze na siebie dodatkowe obowiązki, wspierając Pię w opiece nad małym Dieguito. Lope próbuje skłonić Verę do wyznań na temat jej wcześniejszych losów, jednak dziewczyna kategorycznie odmawia powrotu do wspomnień. W efekcie podejmuje ona bolesną w skutkach decyzję, która może zaważyć na jej dalszym pobycie w pałacu. Równolegle Blanca dzieli się z markizami i Manuelem szczegółami swojej wyprawy do dalekiego Peru. Cruz próbuje wybadać, jakie nastroje panują wśród arystokracji po skandalu związanym z ich nieobecnością na pogrzebie Jimeny.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników hiszpańskich produkcji z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania z rodem Luján. Jeśli nie chcecie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia mieszkańców tej wyjątkowej posiadłości, warto wcześniej zaplanować czas przed telewizorem. Odcinki emitowane są regularnie, co pozwala płynnie śledzić losy Jany i jej otoczenia. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji publicznej w letnie popołudnie. Emisja 424. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 2 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi klimaty retro, wielkie dwory i rodzinne sekrety. Cała historia kręci się wokół Jany, która zatrudnia się jako służąca, żeby wyjaśnić tragedię z przeszłości, ale szybko wpada w pułapkę zakazanego uczucia do syna markiza. Mamy tu wszystko – od romansów i intryg, po kryminalne zagadki, które nie dają spokoju mieszkańcom pałacu. To opowieść o zderzeniu dwóch światów, gdzie każda postać ma coś za uszami, a walka o majątek przeplata się ze szczerymi porywami serca. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)