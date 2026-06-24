"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 424

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera gęstniała z każdą chwilą, a tragiczne odejście Jimeny wciąż wywoływało ogromne poruszenie wśród całej służby. Podczas gdy Simona z niepokojem szukała nieobecnej w pracy Candeli, Curro zdobył się na bolesną szczerość i oświadczył Martinie, że już jej nie kocha. W międzyczasie don Romulo zaproponował Ricardowi zatrudnienie jego syna na stanowisku lokaja, a do Manuela przyjechała z wizytą Blanca, która spędziła ostatnie miesiące w Peru. Do posiadłości w głębokim sekrecie przed państwem trafiło też cierpiące na duszności dziecko pani Adarre, natomiast służąca Maria dostała propozycję pracy w pałacu książęcym. Wszystkie te nagłe zmiany i niespodziewane powroty sprawiły, że życie bohaterów stało się jeszcze bardziej skomplikowane. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 424 - streszczenie
Salvador i Jana nie potrafią pogodzić się z tym, że Maria zataiła przed nimi informację o propozycji nowej pracy. Tymczasem Lorenzo opracowuje plan, który ma na celu pozbawienie Cataliny wpływu na prowadzenie rodzinnych spraw. W części dla służby Ricardo bierze na siebie dodatkowe obowiązki, wspierając Pię w opiece nad małym Dieguito. Lope próbuje skłonić Verę do wyznań na temat jej wcześniejszych losów, jednak dziewczyna kategorycznie odmawia powrotu do wspomnień. W efekcie podejmuje ona bolesną w skutkach decyzję, która może zaważyć na jej dalszym pobycie w pałacu. Równolegle Blanca dzieli się z markizami i Manuelem szczegółami swojej wyprawy do dalekiego Peru. Cruz próbuje wybadać, jakie nastroje panują wśród arystokracji po skandalu związanym z ich nieobecnością na pogrzebie Jimeny.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu miłośników hiszpańskich produkcji z niecierpliwością wyczekuje każdego kolejnego spotkania z rodem Luján. Jeśli nie chcecie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia mieszkańców tej wyjątkowej posiadłości, warto wcześniej zaplanować czas przed telewizorem. Odcinki emitowane są regularnie, co pozwala płynnie śledzić losy Jany i jej otoczenia. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji publicznej w letnie popołudnie. Emisja 424. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 2 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi klimaty retro, wielkie dwory i rodzinne sekrety. Cała historia kręci się wokół Jany, która zatrudnia się jako służąca, żeby wyjaśnić tragedię z przeszłości, ale szybko wpada w pułapkę zakazanego uczucia do syna markiza. Mamy tu wszystko – od romansów i intryg, po kryminalne zagadki, które nie dają spokoju mieszkańcom pałacu. To opowieść o zderzeniu dwóch światów, gdzie każda postać ma coś za uszami, a walka o majątek przeplata się ze szczerymi porywami serca. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)