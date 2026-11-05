La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 519: Catalina i Pelayo odzyskają rodzinny interes, a Manuel zdradzi Janie datę ślubu

Catalina i Pelayo odzyskają zarządzanie rodzinnym interesem w 519. odcinku „La Promesy”

Alonso podejmie decyzję, która nie spodoba się Lorenzowi i Cruz. Markiz odda zarządzanie rodzinnym interesem z powrotem Catalinie i Pelayowi. To ważna zmiana dla pary, która od dłuższego czasu starała się odzyskać kontrolę nad firmą. Cruz wcześniej sprzeciwiała się powrotowi córki do produkcji dżemów. Czy zaakceptuje decyzję męża?

Manuel zdradzi Janie datę ślubu w 519. odcinku „La Promesy”

W 510. odcinku Jana i Manuel spotkali się z księdzem w sprawie ślubu. Później dziewczyna wyznała Manuelowi prawdę o swoim pochodzeniu i opowiedziała o zabójstwie matki. W 519. odcinku "La Promesy" Manuel przekaże Janie ważną wiadomość. Zdradzi narzeczonej datę ślubu, którą wcześniej ustalił z księdzem. Teraz para będzie mogła skupić się na przygotowaniach do ceremonii. Nie wiadomo jednak, czy ślub odbędzie się bez przeszkód.

W 519. odcinku „La Promesy” Santos zacznie wracać do zdrowia dzięki opiece Petry

W 517. odcinku Petra martwiła się o stan zdrowia Santosa i wspominała śmierć własnego syna. Wezwała do chorego dwóch lekarzy, a chłopak zaczął odzyskiwać siły. Santos w 519. odcinku „La Promesy” będzie czuł się o wiele lepiej. Pomogą mu nowe leki i troskliwa opieka Petry.

Marcelo nadal będzie sprawiał problemy, a Manuel ponowi próbę spotkania z Gregoriem w 519. odcinku „La Promesy”

Marcelo wciąż będzie otrzymywał skargi na swoją pracę. Rómulo poprosi Teresę, by zdyscyplinowała męża. Tymczasem Manuel ponownie spróbuje spotkać się z Gregoriem, który wcześniej nie pojawił się na umówionej rozmowie. Czy tym razem mężczyzna odpowie na jego wezwanie?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 519. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 519. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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