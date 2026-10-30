La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 514: Jana nie zaprosi Marii na ślub! Przyjaciółka pozna bolesną prawdę

Jana nie zaprosi Maríi na ślub z Manuelem w 514. odcinku „La Promesy”

Jana będzie musiała przekazać Maríi przykrą wiadomość. W 514. odcinku „La Promesy” uprzedzi przyjaciółkę, że nie zaprosi jej na swój ślub z Manuelem. Ceremonia ma odbyć się w tajemnicy, dlatego grono osób wtajemniczonych w plany narzeczonych będzie bardzo ograniczone. Ich przyjaźń przechodziła już przez trudne chwile. W 509. odcinku serialu María poradziła Janie, by przed ślubem wyznała Manuelowi prawdę o swojej przeszłości. Dziewczyna wzięła sobie tę radę do serca. W 511. odcinku opowiedziała narzeczonemu o zabójstwie matki, a w kolejnym ujawniła mu również, że Curro jest jej bratem.

Catalina i Pelayo pojadą na przyjęcie wbrew Cruz w 514. odcinku „La Promesy”

W 514. odcinku „La Promesy” Catalina i Pelayo zdecydują się wspólnie wybrać na przyjęcie. Ich plany nie spodobają się Cruz, która będzie przeciwna temu wyjazdowi. Mimo sprzeciwu markizy para nie zmieni zdania i ruszy na uroczystość. Ich wspólne wyjście będzie kolejnym krokiem w odbudowywaniu relacji. W 512. odcinku Catalina zgodziła się towarzyszyć Pelayowi podczas przyjęcia zaręczynowego jego przyjaciela. Teraz oboje zrealizują ten plan, choć będą musieli liczyć się z niezadowoleniem Cruz.

Margarita i dżemowe interesy w 514. odcinku „La Promesy”

Tymczasem Margarita będzie próbowała wpłynąć na córkę w sprawie rodzinnego interesu. Namówi Catalinę, by pogodziła się z decyzją ojca dotyczącą produkcji dżemów. Dziewczyna nie będzie jednak mogła po prostu zapomnieć o swoich planach odzyskania kontroli nad przedsiębiorstwem.

Curro nie będzie chciał rozmawiać z Julią o wojnie w 514. odcinku „La Promesy”

W ostatnich odcinkach Curro zmagał się z wojennymi wspomnieniami. W 508. odcinku „La Promesy” pokazano, że nadal dręczą go przeżycia z frontu. Curro straci więc cierpliwość do Julii, która ponownie zacznie wypytywać jego i Manuela o wojnę. Młody arystokrata zażąda, by kobieta przestała poruszać ten temat. Jej pytania wyraźnie nie będą mu odpowiadać, dlatego postanowi postawić sprawę jasno.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 514. odcinka

514. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. Widzowie zobaczą, jak María zareaguje na decyzję Jany, a także przekonają się, czy Catalina i Pelayo zdołają cieszyć się wspólnym wyjściem mimo sprzeciwu Cruz.

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