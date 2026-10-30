Felicita, odcinek 26: Giulia podejmie ostateczną decyzję na temat sprzedaży domu, a Zośka na dobre rozprawi się z przeszłością [ZDJĘCIA]

W 26. odcinku serialu "Felicita" Giulia zmieni dotychczasowe podejście w kwestii sprzedaży domu

Kwestia posiadłości położonej w Poligniano stanowiła dotychczas główną oś sporu pomiędzy Zośką a Giulią. Teraz druga z kobiet jeszcze raz przeanalizuje całą sytuację i zmieni decyzję dotyczącą sprzedaży nieruchomości nabytej wspólnie z Kamilem, co całkowicie zmieni układ sił między bohaterkami.

W 26. epizodzie "Felicity" Zośka przestanie dociekać, na którą rodzinę ostatecznie postawiłby Kamil

Poważne zmiany zajdą także w podejściu samej Zośki, dla której punktem zwrotnym okaże się nocne spotkanie w kręgu taranty. Po tym wydarzeniu bohaterka porzuci próby ustalenia, którą z rodzin wolałby jej zmarły mąż. Do tej pory kobieta nieustannie analizowała jego dawne wybory, starając się zrozumieć, jaką rolę w jego życiu odgrywała ona, a jaką Giulia oraz mały Nico. Ostatecznie Zośka uzna, że za bardzo podporządkowała się Kamilowi i niepotrzebnie pozwalała, aby jego decyzje wciąż rzutowały na jej teraźniejszość. Do identycznych wniosków dojdzie również Giulia. Obie panie zrozumieją swoją nadmierną uległość wobec zmarłego i zamiast kontynuować rywalizację o przeszłość, postanowią skupić się na budowaniu własnej przyszłości.

W 26. odcinku produkcji "Felicita" Oliwia i Nico wspólnie rozsypią prochy zmarłego ojca

Finałowy epizod przyniesie niezwykle poruszającą scenę, w której dzieci Kamila zdecydują się na ostateczne pożegnanie z rodzicem. Oliwia oraz Nico razem rozsypią prochy ojca, co pozwoli rodzeństwu w symboliczny sposób zamknąć ten bolesny etap w historii ich rodziny.

Nowe epizody produkcji "Felicita" trafiają na antenę stacji TVP1 w każdy poniedziałek, wtorek oraz środę o godzinie 20.30. Widzowie zobaczą 26. odcinek dokładnie we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Po telewizyjnej premierze wszystkie części serialu można również bez przeszkód obejrzeć w sieci za pośrednictwem platformy TVP VOD.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 26

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 26. zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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