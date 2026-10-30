Felicita, odcinek 24. Zośka bierze na siebie winę za rozpad małżeństwa, a Piotr usłyszy twarde ultimatum [ZDJĘCIA]

Poczucie winy Zośki w 24. odcinku serialu „Felicita”

Wyjazd na Mazury pozwoli Zośce nabrać dystansu i spojrzeć na swoje problemy zupełnie inaczej. Kobieta wreszcie zrozumie, jak ogromne piętno na jej codzienności odcisnęła prawda o drugim życiu i tajemniczej rodzinie Kamila. Bolesne sekrety zmarłego męża pochłonęły ją do tego stopnia, że osobisty kryzys zaczął poważnie rzutować na jej pracę zawodową. Tym razem bohaterka przestanie jednak obarczać odpowiedzialnością wyłącznie partnera i sama zmierzy się z wyrzutami sumienia dotyczącymi rozpadu ich związku.

Oliwia wspiera potrzebujących w 24. odcinku „Felicita”

W tym samym czasie uwagę Oliwii przykuje temat ubóstwa menstruacyjnego. Młoda bohaterka postanowi aktywnie wesprzeć osoby pozbawione dostępu do podstawowych artykułów higienicznych. Swoją postawą nastolatka po raz kolejny udowodni, że mimo własnych życiowych zawirowań nie jest obojętna na krzywdę i problemy otoczenia.

Plany wyjazdowe Giulii i Nico w 24. odcinku „Felicita”

Z kolei Giulia skupi się na organizacji zagranicznej podróży ze swoim synem. Kobieta oraz Nico jako cel swojej wspólnej wyprawy obrali Nowy Jork, co tylko dodatkowo skomplikuje i tak napiętą sytuację wokół rodziny Kamila. Już w poprzednim, 23. epizodzie produkcji „Felicita” bohaterka poważnie rozważała wyprowadzkę z Polignano razem z dzieckiem, a teraz jej zamierzenia zaczną przybierać bardzo realne kształty.

Ultimatum dla Piotra w 24. odcinku „Felicita”

Gdy Zośka i Ewka wrócą z mazurskiego wyjazdu do Warszawy, od razu wezmą na tapet nierozwiązaną sprawę Piotra. Obie są już skrajnie zmęczone tym, jak kolejne wychodzące na jaw zobowiązania i tajemnice Kamila rujnują im spokój. Bohaterki porzucą dotychczasowe próby polubownego wyjaśnienia nieścisłości. Zamiast kolejnych dyskusji kobiety postawią Piotrowi twarde ultimatum nie do odrzucenia, dając jasno do zrozumienia, że czas ustępstw definitywnie minął.

Kiedy oglądać 24. odcinek serialu „Felicita”? Data i godzina emisji

Widzowie mogą śledzić nowe odsłony produkcji „Felicita” na kanale TVP1 od poniedziałku do środy o godzinie 20:30. Premierowa emisja 24. odcinka została zaplanowana na środę, 4 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjny seans, znajdą wszystkie dotychczasowe epizody w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita" i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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