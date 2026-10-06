La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 494: Lorenzo podejrzewa służbę o tajny biznes, a Jana zdradzi Manuelowi największy sekret pałacu

W 494. odcinku „La Promesy” Jana wyzna Manuelowi prawdę o Píi

Po miesiącach rozłąki Jana i Manuel spotkali się ponownie w 493. odcinku. Teraz dziewczyna zdecyduje się powiedzieć mu o czymś, co od dłuższego czasu ukrywa przed mieszkańcami pałacu. Pía żyje, choć wszyscy mieli uwierzyć, że kobieta zmarła po zażyciu trucizny. Pía przebywa w tajemniczej kryjówce, a jej stan był coraz trudniejszy.

Lorenzo podejrzewa służbę o tajny biznes w 494. odcinku „La Promesy”

Lorenzo zacznie interesować się tym, co robi służba. Mężczyzna nabierze podejrzeń, że mieszkańcy pałacu potajemnie produkują dżemy i sprzedają je w Lujan. Nie jest to jednak przypadkowy pomysł. W 487. odcinku służba rozpoczęła przygotowania do sprzedaży dżemów, a Rómulo zgodził się na ich produkcję, aby pomóc finansowo Virtudes, która pragnie odzyskać swoje dziecko z rąk teściów. Służba będzie musiała uważać z dżemowymi interesami, by nie wzbudzić jeszcze większych podejrzeń.

Catalina chce rozmowy z Pelayo w 494. odcinku „La Promesy”

Niepokój nie opuszcza również Cataliny. Kobieta planuje pojechać do Pelaya, aby wyjaśnić sprawy związane z przeszłością. Jej sytuacja uczuciowa również pozostaje skomplikowana. W 489. odcinku Catalina zaprosiła Adriana na pożegnalną kolację, a on podjął później bolesną decyzję o opuszczeniu pałacu z uwagi na brak akceptacji jego osoby ze strony Cruz.

María dowie się o ślubie z Salvadorem w 494. odcinku „La Promesy”

María usłyszy od Jany o planowanym ślubie z Salvadorem. Mężczyzna już w 493. odcinku poprosił ukochaną, aby ustalili datę ceremonii. María wcześniej zaczęła też zauważać jego dziwne zachowanie, o czym widzowie dowiedzieli się w 492. odcinku.

La Promesa - pałac tajemnic - data i godzina emisji 494. odcinka

494. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Jany, Manuela, Cataliny, Maríi, Lorenzo i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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