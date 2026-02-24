"La promesa - pałac tajemnic", odcinek 340: Pia odkrywa, do kogo tak naprawdę dzwoniła Candela

Napięcie w serialu "La promesa - pałac tajemnic" sięgnęło zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko dolały oliwy do ognia. W centrum uwagi znalazła się niesłusznie oskarżona o kradzież Maria, za którą ujęła się Jana, domagając się interwencji Manuela. Podczas gdy wszyscy starali się pomóc wyrzuconej służącej, która ukryła się w leśnej chacie, Abel na własną rękę prowadził dochodzenie w sprawie zegarka. Nie zabrakło też wątków miłosnych, gdyż Feliciano zbierał się na odwagę, by oświadczyć się Teresie. Tymczasem Manuel, ignorując próby Cataliny, by zaangażować go w finanse posiadłości, postanowił wrócić do latania wbrew woli rodziców. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie decyzje?

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 340 - streszczenie

Za sprawą interwencji Margarety, Leonor i Martina w końcu dochodzą do porozumienia, kończąc tym samym swój długotrwały spór. Tymczasem Salvador dzieli się z Ablem kluczową informacją dotyczącą dnia zaginięcia zegarka kapitana, rzucając nowe światło na tę tajemniczą sprawę. W pałacu nic się nie ukryje, o czym przekonuje się Pia, która odkrywa prawdę o telefonach Candeli z biblioteki i dowiaduje się, z kim naprawdę rozmawiała. Ku wielkiej radości Jany, Manuel postanawia wrócić do swojej największej pasji, jaką jest latanie. Niestety, jego decyzja spotyka się z wyraźnym niezadowoleniem markizy, która nie zamierza ukrywać swojej dezaprobaty.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 340 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje kolejnych losów bohaterów z pałacu Lujan. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno momenty zgody, jak i nowe powody do niepokoju. Aby nie przegapić żadnego z kluczowych wydarzeń, warto zanotować sobie datę i godzinę premiery. Premierowa emisja 340. odcinka serialu „La promesa – pałac tajemnic” odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański hit, który przeniósł nas do pełnej intryg posiadłości rodu Lujan na początku XX wieku. Śledzimy losy Jany, która przybywa do pałacu jako pokojówka, by odkryć mroczną prawdę o przeszłości swojej rodziny. Jej misterny plan zemsty komplikuje się, gdy rodzi się w niej uczucie do Manuela, syna jej największych wrogów. Ten wciągający serial kostiumowy ożywa dzięki znakomitej grze aktorskiej, a w serialu występują m.in.:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)