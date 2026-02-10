Emocje w serialu "La promesa - pałac tajemnic" nieustannie sięgają zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały atmosferę w posiadłości. Curro zaczął coraz mocniej wątpić, czy rola barona de Linaja jest rzeczywiście dla niego, podczas gdy przyjaciele Marii wciąż żywili nadzieję, że dziewczyna żyje. Sama Maria, coraz słabsza i doświadczająca halucynacji, toczyła dramatyczną walkę o przetrwanie. W międzyczasie Pia zdemaskowała oszustwo Very, ale mimo to pozwoliła jej pozostać w pałacu. Na domiar złego, Pelayo i Jeronimo zdali sobie sprawę, że obecność Cavendisha może poważnie wyprowadzić markiza z równowagi. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnej odsłonie tej hiszpańskiej sagi?

Wybierz spośród wielu smaków Azji! VIFON łączy pokolenia

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 330 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "La promesa" będziemy świadkami rosnącego dystansu Leonor, która coraz bardziej odsuwa się od Martiny i Curro. Sytuacja Pelayo znacznie się pogorszy, gdy Cruz postanowi wycofać swoje dotychczasowe wsparcie dla niego. W tym samym czasie, Alonso, kierowany wspomnieniem jaskini z czasów dzieciństwa, podejmie desperacką, samotną próbę odnalezienia Marii. Jego determinacja i upór okażą się kluczem do sukcesu i przyniosą oczekiwane rezultaty. Równolegle, Pelayo wraz z Jeronimo nie próżnują i planują kolejną nielegalną operację przekazania broni na terenie posiadłości La Promesa.

"La promesa - pałac tajemnic" odc. 330 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w pałacu Lujan. Intrygi, romanse i skrywane sekrety przyciągają przed ekrany rzesze widzów. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych emocjonujących chwil z życia swoich ulubionych bohaterów, koniecznie zanotujcie datę premiery. Najnowszy, 330. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to kostiumowy hit prosto z Hiszpanii, który zabiera nas do świata arystokracji z początku XX wieku. W sercu opowieści znajduje się Jana, która wkracza do pałacu Lujan, by odkryć mroczne sekrety przeszłości i pomścić swoją rodzinę. Jednak jej planom na drodze staje nieoczekiwane uczucie do syna markizów, Manuela, co prowadzi do lawiny nieprzewidzianych zdarzeń. Ten serial to prawdziwa uczta dla miłośników historycznych dramatów pełnych intryg i namiętności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Ana Garces (jako Jana Exposito)

Andrea del Rio (jako Teresa Villamil)

Antonio Velazquez (jako Mauro Moreno)

Arturo Sancho (jako Manuel Lujan)

Carmen Flores (jako Simona Martinez)

Eva Martin (jako Cruz Ezquerdo)

Joaquin Climent (jako Romulo Baeza)

Manuel Regueiro (jako Alonso Lujan)

Maria Castro (jako Pia Adarre)