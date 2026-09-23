La Promesa, odcinek 485: Curro zniknie bez śladu! Manuel zrobi wszystko, by nikt się nie dowiedział

Manuel poprosi Salvadora, by ukrywał Curra w 485. odcinku „La Promesy”

W poprzednim, 487. odcinku "La Promesy" Curro pojechał do kliniki psychiatrycznej, gdzie przebywa Martina, i postanowił ją stamtąd zabrać. W pałacu pojawi się problem związany z jego nieobecnością, a Manuel nie będzie chciał, aby pozostali mieszkańcy La Promesy dowiedzieli się, gdzie on się znajduje. W związku z tym zwróci się do Salvadora z konkretną prośbą. Manuel poprosi go o ukrywanie prawdy na temat jego zniknięcia.

W 485. odcinku „La Promesy” Ricardo zostanie w pałacu mimo konfliktu z Petrą

Ricardo postanowi zostać w La Promesie, mimo konfliktu z Petrą. Relacje między nimi od dłuższego czasu są napięte. Wcześniejsze wydarzenia pokazały, że Petra nie zawsze może liczyć na poparcie pozostałych mieszkańców pałacu. Teraz Ricardo zdecyduje się pozostać na miejscu, choć jego konflikt z ochmistrzynią nie zostanie rozwiązany.

W 485. odcinku „La Promesy” Alonso nadal chce, by María Antonia wyjechała

Alonso będzie próbował zakończyć kłopotliwą dla siebie sytuację z Maríą Antonią. Poprosi żonę, aby przekonała kobietę do opuszczenia La Promesy. Nie będzie to jednak łatwe. María Antonia już w 484. odcinku jasno pokazała, że nie zamierza wyjeżdżać z pałacu. Alonso będzie więc musiał ponownie szukać rozwiązania.

Vera wyzna Santosowi prawdę o spotkaniu z matką w 485. odcinku „La Promesy”

Ważna rozmowa czeka Verę i Santosa. Dziewczyna zdecyduje się powiedzieć mu o swoim spotkaniu z matką. Vera przyzna się Santosowi do spotkania z matką. Jej wyznanie może mieć znaczenie dla dalszych wydarzeń, szczególnie że relacje tej dwójki już wcześniej były pełne napięć. W 483. odcinku Santos szukał sposobu, by zemścić się na Verze. Teraz Vera sama zdecyduje się odsłonić przed nim kolejną część swojej historii.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 485 – emisja

Odcinek 485. Odcinek serialu „La Promesa pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godz. 15:05 w TVP2. Serial można oglądać także w TVP VOD. W tym epizodzie Manuel poprosi Salvadora o zachowanie w tajemnicy nieobecności Curra, Vera opowie Santosowi o spotkaniu z matką, a Alonso ponownie spróbuje doprowadzić do wyjazdu Maríi Antonii z La Promesy.

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