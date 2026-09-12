Dziedzictwo, odcinek 1028: Sedat dopadnie Nanę i nie będzie miał dla niej litości! Poyraz wścieknie się do granic możliwości [ZDJĘCIA]

Nana odejdzie od Poyraza w 1028. odcinku „Dziedzictwa”

W 1028. odcinku „Dziedzictwa” Nana będzie przekonana, że musi odzyskać niezależność. Po ostatnich wydarzeniach relacja z Poyrazem mocno się skomplikuje, dlatego kobieta zacznie myśleć o własnej przyszłości. Postanowi poszukać pracy jako tłumaczka, licząc na to, że dzięki lepszym zarobkom będzie mogła stanąć na własnych nogach. Jej plany szybko zainteresują Sedata. Mężczyzna, który nadal będzie kierował się żądzą zemsty na Poyrazie, dostrzeże okazję, by uderzyć w jego ukochaną.

Sedat podszyje się pod zleceniodawcę w 1028. odcinku „Dziedzictwa”

Sedat wykorzysta informacje o poszukiwaniach pracy przez Nanę. Podszyje się pod potencjalnego zleceniodawcę i skontaktuje się z kobietą. Przedstawi jej ofertę, która będzie wyglądała na szansę na zdobycie dobrze płatnego zajęcia. Nana nie będzie podejrzewała podstępu. Zgodzi się na spotkanie i uda się do wskazanego przez Sedata miejsca. Mężczyzna celowo wybierze oddaloną część miasta, gdzie kobieta będzie miała ograniczone możliwości uzyskania pomocy.

Spotkanie okaże się pułapką! .Sedat nie będzie chciał zaoferować Nanie pracy, lecz ją ZABIĆ Jego celem będzie zemsta na Poyrazie, a uderzenie w ukochaną mężczyzny ma być dla niego sposobem na wyrównanie rachunków. W krytycznym momencie Poyraz zdoła jednak dotrzeć do Nany. W 1028. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna po raz kolejny udowodni, że jest gotów zrobić wszystko, aby ją chronić. W ostatniej chwili uratuje ukochaną przed Sedatem.

Sibel po raz kolejny przekona się przy tym, jak silne uczucie łączy Poyraza i Nanę.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1028

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1028. zostanie wyemitowany w 14 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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