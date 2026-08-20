La Promesa, odcinek 464: Santos donosi na Janę i Verę, a Romulo upokarza Petrę na oczach całej służby

Publiczna kara i zasadzka na froncie w 464. odcinku "La Promesy - pałacu tajemnic"

Romulo dyscyplinuje Petrę na oczach wszystkich pracowników w kwaterach służby i kategorycznie zabrania jej kontaktów z Gregoriem.

Tymczasem na froncie dochodzi do prawdziwego koszmaru. Podczas marszu przez gęsty las Manuel i Curro wraz z towarzyszami wpadają w niebezpieczną zasadzkę przygotowaną przez wojska wroga. Ich życie wisi na włosku.

Zdrada Santosa, obawy Margerity i listy z frontu w odcinku 464. "La Promesy - pałacu tajemnic"

Mimo że Jana i Vera nieustannie doglądają skatowanego Lope, ich wysiłki zostają zniweczone przez Santosa, który nakrywa je na opiece nad kucharzem i bez skrupułów donosi Petrze.

W pałacowych salonach narasta niepokój – Margareta obawia się, że poważne problemy ze zdrowiem Ignacia mogą mieć tragiczne konsekwencje dla ich przyszłości.

Mając dość intryg i napięć, Alonso stanowczo prosi Marię Antonię, aby jak najszybciej wyjechała z pałacu. Gdy emocje sięgają zenitu, do posiadłości docierają długo wyczekiwane listy z frontu, a wszyscy mieszkańcy wstrzymują oddech.

"La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji odcinka 464

Premierowe odcinki serialu „La Promesa - pałac tajemnic” można oglądać na antenie TVP2. Odcinek 464. zostanie wyemitowany w środę, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 15:05. Epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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