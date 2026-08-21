La Promesa, odcinek 463: Petra uprze się, aby oddać w obce ręce syna zmarłej Pii, a Romulo pozna prawdę o pobitym Lope

Ostra walka o Dieguita w 463. Odcinku „La Promesy”

W 463. odcinku „La Promesa – pałac tajemnic” Maria i Romulo podejmują desperacką próbę wpłynięcia na Petrę, aby ta zrezygnowała z oddania Dieguita Gregoriowi. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a między ochmistrzynią a zarządcą domu dochodzi do niezwykle gwałtownej sprzeczki, która może niekorzystnie wpłynąć na ich relację. Emocje sięgają zenitu, gdy służba stara się chronić bezbronnego malucha przed niebezpiecznymi decyzjami. Czy im się to uda, czy jednak Romulo postawi na swoim?

Sekrety przed przełożonymi i pałacowe intrygi w 463. odcinku „La Promesy”

W 463. odcinku „La Promesa – pałac tajemnic” Jana i Salvador robią wszystko, co w ich mocy, aby ukryć Lopego przed gniewem przełożonych. Sytuacja staje się jednak na tyle poważna, że oboje decydują się wyznać Romulowi całą prawdę o tym, co naprawdę zaszło w rezydencji, a jak wiadomo z 460. odcinka serialu, Lope został okrutnie pobity po tym jak zapożyczył się finansowo u ludzi, którzy nie znają litości.

W 463. odcinku Ignacio wciąż dochodzi do siebie

Tymczasem Catalina próbuje poprawić nastroje i ofiarowuje Adrianowi wyjątkowy prezent, a Margareta troskliwie dogląda Ignacia, który wciąż dochodzi do siebie po nagłym ataku duszności. Niepokój budzi także czujne oko Cruz, która zauważa wyraźne i niepokojące napięcie między Alonsem a Marią Antonią.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 463. odcinka

Odcinek 463. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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