Już w odcinku 406. Cruz za wszelką cenę próbowała zmusić Manuela do wyznania, kim jest kobieta, która skradła jego serce. Prawdziwa bomba wybuchła jednak w odcinku 407, kiedy to Manuel zebrał się na odwagę i wprost wyznał żonie, że jej nie kocha, a ich małżeństwo jest już całkowicie bezpowrotnie stracone. Choć zraniona Jimena była wtedy święcie przekonana, że jej mąż ma romans z Blanką Palomar, atmosfera w rezydencji stawała się coraz bardziej toksyczna. W odcinku 408 napięcie wzrosło, gdy zdesperowana i osaczona kobieta zaczęła brutalnie grozić Ablowi zniszczeniem życia oraz kariery, jeśli lekarz odważy się wyjawić komukolwiek prawdę o jej rzekomej ciąży, podczas gdy rodzice Jimeny zaczęli już naciskać na przymusową przeprowadzkę małżonków do Madrytu.

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„La Promesa – Pałac tajemnic” odc. 409: Jana panikuje, a Jimena nie przestaje węszyć

W 409. odcinku atmosfera w La Promesie staje się wręcz duszna od niedomówień, a strach zaczyna paraliżować głównych bohaterów. Janę prześladuje potworny lęk – dziewczyna doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli Jimena odkryje prawdę o jej romansie z Manuelem, jej życie w pałacu zostanie bezpowrotnie zniszczone.

Z kolei Manuel ma pełną świadomość, że proponowany przez teściów wyjazd do Madrytu to tylko iluzja, która w żaden sposób nie uratuje jego rozsypanego małżeństwa. Jakby tego było mało, Abel nie zamierza dłużej ulegać szantażom i kategorycznie żąda od Jimeny, by ta w końcu sama wyznała prawdę o swojej ciąży.

Czy przerażona Jana zdoła w porę ukryć dowody swojej miłości do panicza, zanim zazdrosna i nieprzewidywalna Jimena pozna prawdę i skieruje swoją furię prosto na nią? Co zrobi Manuel, gdy jego żona dowie się, że to nie Blanka, lecz zwykła służąca stoi między nimi? Czy Abel spełni swoje groźby i to on jako pierwszy wyjawi rodzinie Lujan porażającą prawdę o kłamstwach Jimeny?

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 409. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)