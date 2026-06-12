La promesa, odcinek 409: Jana będzie skończona! Jimena zemści się gdy pozna prawdę o romansie męża [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 11:28

Nad głową Jany gromadzą się czarne chmury, gdy jej głęboko skrywany sekret powoli wychodzi na jaw. Bezwzględna i szalona Jimena, która niegdyś omal nie spaliła rezydencji zaczyna zaciskać pętlę wokół swojego męża. Czy prawda o zakazanym romansie ujrzy światło dzienne? Zapraszamy do śledzenia tego niezwykle dramatycznego wątku. Emisja odcinka 409. zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca. Czytajcie również streszczenia, aby być na bieżąco z losami bohaterów.

Już w odcinku 406. Cruz za wszelką cenę próbowała zmusić Manuela do wyznania, kim jest kobieta, która skradła jego serce. Prawdziwa bomba wybuchła jednak w odcinku 407, kiedy to Manuel zebrał się na odwagę i wprost wyznał żonie, że jej nie kocha, a ich małżeństwo jest już całkowicie bezpowrotnie stracone. Choć zraniona Jimena była wtedy święcie przekonana, że jej mąż ma romans z Blanką Palomar, atmosfera w rezydencji stawała się coraz bardziej toksyczna. W odcinku 408 napięcie wzrosło, gdy zdesperowana i osaczona kobieta zaczęła brutalnie grozić Ablowi zniszczeniem życia oraz kariery, jeśli lekarz odważy się wyjawić komukolwiek prawdę o jej rzekomej ciąży, podczas gdy rodzice Jimeny zaczęli już naciskać na przymusową przeprowadzkę małżonków do Madrytu.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA

„La Promesa – Pałac tajemnic” odc. 409: Jana panikuje, a Jimena nie przestaje węszyć

W 409. odcinku atmosfera w La Promesie staje się wręcz duszna od niedomówień, a strach zaczyna paraliżować głównych bohaterów. Janę prześladuje potworny lęk – dziewczyna doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli Jimena odkryje prawdę o jej romansie z Manuelem, jej życie w pałacu zostanie bezpowrotnie zniszczone.

Z kolei Manuel ma pełną świadomość, że proponowany przez teściów wyjazd do Madrytu to tylko iluzja, która w żaden sposób nie uratuje jego rozsypanego małżeństwa. Jakby tego było mało, Abel nie zamierza dłużej ulegać szantażom i kategorycznie żąda od Jimeny, by ta w końcu sama wyznała prawdę o swojej ciąży.

Czy przerażona Jana zdoła w porę ukryć dowody swojej miłości do panicza, zanim zazdrosna i nieprzewidywalna Jimena pozna prawdę i skieruje swoją furię prosto na nią? Co zrobi Manuel, gdy jego żona dowie się, że to nie Blanka, lecz zwykła służąca stoi między nimi? Czy Abel spełni swoje groźby i to on jako pierwszy wyjawi rodzinie Lujan porażającą prawdę o kłamstwach Jimeny?

La Promesa - Jana
Galeria zdjęć 5

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 409. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
La Promesa - pałac tajemnic
Hiszpańskie seriale
Streszczenia seriali