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Już w odcinku 406. Cruz za wszelką cenę próbowała zmusić Manuela do wyznania, kim jest kobieta, która skradła jego serce. Prawdziwa bomba wybuchła jednak w odcinku 407, kiedy to Manuel zebrał się na odwagę i wprost wyznał żonie, że jej nie kocha, a ich małżeństwo jest już całkowicie bezpowrotnie stracone. Choć zraniona Jimena była wtedy święcie przekonana, że jej mąż ma romans z Blanką Palomar, atmosfera w rezydencji stawała się coraz bardziej toksyczna. W odcinku 408 napięcie wzrosło, gdy zdesperowana i osaczona kobieta zaczęła brutalnie grozić Ablowi zniszczeniem życia oraz kariery, jeśli lekarz odważy się wyjawić komukolwiek prawdę o jej rzekomej ciąży, podczas gdy rodzice Jimeny zaczęli już naciskać na przymusową przeprowadzkę małżonków do Madrytu.
„La Promesa – Pałac tajemnic” odc. 409: Jana panikuje, a Jimena nie przestaje węszyć
W 409. odcinku atmosfera w La Promesie staje się wręcz duszna od niedomówień, a strach zaczyna paraliżować głównych bohaterów. Janę prześladuje potworny lęk – dziewczyna doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli Jimena odkryje prawdę o jej romansie z Manuelem, jej życie w pałacu zostanie bezpowrotnie zniszczone.
Z kolei Manuel ma pełną świadomość, że proponowany przez teściów wyjazd do Madrytu to tylko iluzja, która w żaden sposób nie uratuje jego rozsypanego małżeństwa. Jakby tego było mało, Abel nie zamierza dłużej ulegać szantażom i kategorycznie żąda od Jimeny, by ta w końcu sama wyznała prawdę o swojej ciąży.
Czy przerażona Jana zdoła w porę ukryć dowody swojej miłości do panicza, zanim zazdrosna i nieprzewidywalna Jimena pozna prawdę i skieruje swoją furię prosto na nią? Co zrobi Manuel, gdy jego żona dowie się, że to nie Blanka, lecz zwykła służąca stoi między nimi? Czy Abel spełni swoje groźby i to on jako pierwszy wyjawi rodzinie Lujan porażającą prawdę o kłamstwach Jimeny?
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 409. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)