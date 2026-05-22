"Panna młoda": streszczenie odcinka 110

Wydarzenia w serialu "Panna młoda" nabrały ostatnio tempa, a skomplikowane relacje między postaciami zdominowały ekran. Po odzyskaniu przytomności Cihan w pierwszej kolejności zapragnął ujrzeć Hancer, lecz zanim do tego doszło, przy jego łóżku pojawiła się Beyza, próbując wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Kiedy mężczyzna w końcu spotkał się z Hancer, nie potrafił zapomnieć o fakcie, że chciała ona od niego odejść. Cihan nie krył przy tym swojego rozczarowania, co rzuciło cień na ich spotkanie. W tym samym czasie Derya podejmowała starania, aby odzyskać utracone wcześniej względy Cemila. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Panna młoda" odc. 110 - streszczenie

W 110. odcinku serialu Fadime podejmuje starania, by uciszyć swojego syna, jednak jej działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Cihan oraz Hancer mierzą się z bolesnym rozstaniem i mimo interwencji bliskich osób, żadne z nich nie zamierza wycofywać się z podjętej decyzji. Przyjaciele próbują używać różnych argumentów, by ich pogodzić, lecz ich prośby pozostają bez odpowiedzi. W międzyczasie Cemil planuje wyjazd i zamierza zabrać Hancer ze Stambułu, by odciąć ją od dotychczasowego życia. Przełom następuje w rozmowie Sinem z Cihanem, podczas której kobieta decyduje się wyznać prawdę na temat Beyzy oraz sytuacji z pistoletem. Te nowe fakty rzucają zupełnie inne światło na wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie.

"Panna młoda" odc. 110 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z uwagą śledzi rozwój wydarzeń w tej tureckiej produkcji, która na stałe wpisała się w popołudniową ramówkę. Losy postaci przyciągają przed ekrany liczną grupę osób zainteresowanych tym, jak potoczą się dalsze spory w rezydencji. Aby pozostać na bieżąco z najnowszymi wątkami, warto zarezerwować sobie czas w konkretnym terminie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 30 maja 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która pokazuje, jak przewrotny potrafi być los, łącząc ze sobą ludzi z zupełnie różnych światów. Historia Hancer, która dla ratowania brata decyduje się na wejście do majętnej rodziny Develioglu, udowadnia, że z aranżowanego układu może zrodzić się szczere uczucie. Opowieść skupia się nie tylko na skomplikowanej relacji małżonków, ale też na licznych intrygach snutych przez pozostałych domowników. To pełna napięcia saga o poświęceniu i walce o własne miejsce w świecie mimo wielu przeciwności. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)