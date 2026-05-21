W poprzednim odcinku (399) Maria oskarżyła Verę o kradzież pieniędzy, a Virtudes zbagatelizowała atak duszności, który zdaniem lekarza był reakcją na chemię. Alonso rozpaczał po stracie syna, a Ayala osaczał Margaritę, która jeszcze nie ma pojęcia, co oznaczają zaloty hrabiego.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 400

Służba pałacowa przeżywa chwile prawdziwego horroru, gdy nieprzewidywalna Jimena bez zapowiedzi zjawia się w pałacowej kuchni, wywołując swoją obecnością ogromny niepokój i sprawiając, że przerażeni pracownicy natychmiast przypominają sobie jej niedawną próbę spalenia ich żywcem.

Tymczasem na salonach markiza Cruz nie kryje wściekłości i urządza Alonsowi karczemną awanturę, mając do męża ogromne pretensje o to, że ten próbuje ingerować w sprawy prywatne i swatać Margaritę z hrabią de Ayala, co krzyżuje jej własne, snute od dawna plany.

Zdesperowana Jimena postanawia wykorzystać resztki swoich wpływów i oficjalnie prosi Alonsa oraz Cruz o pomoc w odbudowaniu jej zniszczonej relacji z Manuelem, starając się zmusić teściów do wywarcia nacisku na krnąbrnego syna.

W tym samym czasie w cieniu tych wydarzeń kapitan Lorenzo konsekwentnie i bezwzględnie umacnia swoją pozycję w "dżemowym" interesie, a zakochany

Salvador panikuje przed ślubem. Niespodziewanie zaczyna poważnie wątpić w sens swojego autorskiego pomysłu z organizacją próbnego, symbolicznego ślubu z Marią Fernandez, obawiając się konsekwencji.

4

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 400. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)