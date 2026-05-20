W poprzednim odcinku (398) Abel żądał od Jimeny wyznania prawdy o ciąży, a Virtudes dostała ataku duszności. Lope przeprosił Verę, Salvador zaczął planować symboliczny ślub, a Lorenzo stał się pełnoprawnym wspólnikiem Pelaya i markiza.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 399
Atmosfera w części dla personelu staje się nie do zniesienia, gdy Maria Fernandez, zaślepiona podejrzeniami, otwarcie i bez ogródek oskarża Verę o kradzież tajemniczej gotówki, co wywołuje karczemną awanturę i definitywnie kończy spokój w służbówce.
W tym samym czasie Virtudes uparcie bagatelizuje swój niedawny, groźny atak duszności, twierdząc, że to nic poważnego, jednak przezorna pani Pía nie daje się zwieść i natychmiast wzywa do pałacu medyka. Lekarz po zbadaniu dziewczyny nie znajduje żadnej ukrytej, głębszej przyczyny chorobowej i wysuwa podejrzenie, że była to jedynie gwałtowna reakcja organizmu na silne środki chemiczne używane przy sprzątaniu.
Na pałacowych pokojach Alonso nie potrafi poradzić sobie z dręczącymi go demonami przeszłości i na nowo ucieka w bolesne wspomnienia o swoim tragicznie utraconym synu, co całkowicie odbiera mu chęć do życia i pogłębia kryzys w jego małżeństwie z Cruz.
Jednocześnie bezwzględny hrabia de Ayala konsekwentnie realizuje swój potajemny plan i spędza coraz więcej czasu w towarzystwie niczego nieświadomej Margarity, zręcznie owijając sobie kobietę wokół palca pod pretekstem niewinnego towarzyskiego flirtu.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 399. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)