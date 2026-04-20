La Promesa, odcinek 378: Koniec miłosnych podchodów! Lope wreszcie wyznaje Verze, co do niej czuje

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-20 9:05

Podczas gdy Lope i Vera celebrują swoje długo wyczekiwane wyznanie miłości, nad Marią Fernandez zbierają się czarne chmury po oskarżeniu o kradzież. Natomiast Manuel zdobywa dowody, że lekarz bezczelnie kłamał w sprawie swojej przeszłości. 378. odcinek oglądaj w poniedziałek, 27 kwietnia. Zachęcamy również do czytania streszczeń!

La promesa, odcinek 371: Lope wie, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, ale boi się reakcji Very
La promesa, odcinek 371: Lope wie, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, ale boi się reakcji Very La Promesa - pałac tajemnic (Lope) La promesa, odcinek 371: Lope wie, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, ale boi się reakcji Very La promesa - Vera
W poprzednim odcinku (377) Manuel udał się do Kordoby, gdzie spotkał dawnego znajomego, który nie potwierdził obecności Abla przy ratowaniu rannych z fabryki. W pałacu Maria Fernandez zintensyfikowała działania strajkowe, co spotkało się z surową reakcją Cruz i ukaraniem Jany morderczą pracą. Norberta ponownie wywołała skandal, a Pelayo za wszelką cenę próbował ukryć przed Cataliną mroczne groźby ze strony handlarza bronią.

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 378

Odkrycie Manuela i miłosne uniesienia: Manuel ostatecznie potwierdza swoje podejrzenia i odkrywa, że Abel perfidnie kłamał w sprawie swojej misji medycznej w Kordobie, co stawia lekarza w bardzo złym świetle. Jednocześnie w kuchni dochodzi do przełomu, gdy Lope i Vera w końcu otwierają przed sobą serca i wyznają sobie miłość.

Bunt służby i poważne oskarżenia: Teresa, mimo początkowych obaw, decyduje się wesprzeć protest kolegów, a nawet Rómulo i Pía zaczynają dostrzegać słuszność postulatów swoich podwładnych. Atmosferę buntu mąci jednak nagłe oskarżenie – Vera publicznie twierdzi, że Maria Fernandez ukradła pieniądze, co wywołuje ogromne napięcie wśród personelu.

La promesa, odcinek 371: Lope wie, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, ale boi się reakcji Very
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 378. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic
