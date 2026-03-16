La promesa, odcinek 354: Catalina oświadcza się Pelayo. Ślub z ukochanym coraz bliżej

Joanna Dembek
2026-03-16 13:57

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 23 marca w 354. odcinku.

W poprzednim odcinku "La promesa - pałac tajemnic" (353) operacja usunięcia kuli przebiegła pomyślnie, jednak Curro długo się nie wybudzał. Abel zaczął obawiać się skutków zbyt dużej dawki eteru. Lekarz z miasteczka stwierdził, że operacja Feliciana została przeprowadzona nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawiła się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo zaczęli obawiać się, że prawda wyjdzie na jaw.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 354

Curro odzyskuje przytomność. Catalina oświadcza się Pelayo, który z radością przyjmuje jej dozgonną miłość. Na łożu śmierci Feliciano prosi Teresę, by po jego odejściu ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny. Następnie umiera w jej ramionach. Powodem śmierci były powikłania związaniem z nieudolnym przeprowadzeniem operacji po postrzale. Jana jest wstrząśnięta odejściem ukochanego.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 354. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Galeria zdjęć 11
