La promesa, odcinek 353: Wraca dawna lokatorka pałacu. Dzięki niej poznamy przeszłość Simony

W poprzednim odcinku „La promesa – pałac tajemnic” (352) Cruz i Lorenzo liczyli, że niebezpieczna operacja Curra zakończy się porażką. Stan Feliciana się pogarszał, dlatego Teresa postanowiła sprowadzić lekarza z miasteczka, by ratować ukochanego. Vera została rozpoznana przez donę Susanę, księżną Cerezuelos, jako dawna służąca hrabiego Ballestera i z trudem uniknęła niewygodnych pytań, co wywołało zamieszanie w pałacu. Catalina podziękowała Pelayowi za sprowadzenie Marii do rezydencji.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 353

Operacja usunięcia kuli przebiega pomyślnie, jednak Curro długo się nie wybudza. Abel zaczyna obawiać się skutków zbyt dużej dawki eteru. Lekarz z miasteczka stwierdza, że operacja Feliciana była przeprowadzona nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo zaczynają obawiać się, że prawda wyjdzie na jaw.

Kim jest Virtudes i co jej postać wniesie do nowych odcinków?

W nowych odcinkach serialu La Promesa pojawia się ważna postać – Virtudes, córka Simony, która po latach wraca do pałacu i całkowicie zmienia spojrzenie widzów na historię kucharki. Do tej pory Simona skrywała swoją przeszłość i niewiele mówiła o dzieciach – Antonim i Virtudes. Ich nagłe zniknięcie było jedną z największych tajemnic bohaterki. Powrót Virtudes przynosi długo odkładaną konfrontację z matką. Młoda kobieta przez lata była przekonana, że rodzice porzucili ją i jej brata u ciotki Luisy. Podczas emocjonalnej rozmowy wychodzi jednak na jaw prawda – Simona nie odeszła z własnej woli. Jej małżeństwo było pełne przemocy i aby chronić siebie oraz dzieci, musiała się od nich oddalić. Dzięki pojawieniu się Virtudes widzowie poznają dramatyczną przeszłość Simony i zaczynają postrzegać ją nie tylko jako kucharkę z pałacu, ale jako kobietę, która przez lata nosiła w sobie ogromny ból i poczucie straty.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 353. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)