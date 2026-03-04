W poprzednim odcinku (340) W poprzednim odcinku Margareta próbowała przekonać Leonor, żeby nie rezygnowała z przyjaźni z Martiną i ostatecznie kuzynki się pogodziły, Salvador podzielił się z Ablem ważną informacją dotyczącą dnia zaginięcia zegarka kapitana, Candela wyznała Píi, do kogo naprawdę dzwoniła z biblioteki, a Jana cieszyła się z powrotu Manuela do latania, podczas gdy markiza nie kryła niezadowolenia.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 341

Do Abla przyjeżdża niespodziewany gość. Jeronimo znów poucza Pelayo, żeby nie mieszał uczuć z pracą. Catalina czuje, że po feralnych oświadczynach ukochany się od niej oddalił. Feliciano oświadcza się Teresie. Leonor żegna się z Maríą przed wyjazdem do Nowego Jorku.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 341. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)