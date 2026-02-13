W poprzednim odcinku (329) Curro zmagał się z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi swojej nowej tożsamości jako baron de Linaja. Przyjaciele Marii nie tracili nadziei i wciąż wierzyli, że uda się ją odnaleźć żywą. Tymczasem Pia odkryła sekret Very, lecz mimo zdemaskowania jej oszustwa pozwoliła dziewczynie pozostać w pałacu. Stan Marii dramatycznie się pogorszył – osłabiona i wyczerpana zaczęła mieć halucynacje, lecz nie poddała się i walczyła o przetrwanie. Pelayo i Jeronimo obawiali się, że wizyta Cavendisha w La Promesie może poważnie zdestabilizować markiza.

Blanka w "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". Wyjawiła sekret Malika Montany!

„La promesa - pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 330

Leonor coraz bardziej odsuwa się od Martiny i Curro. Sytuacja Pelayo znacznie się pogorszy, gdy Cruz postanowi wycofać swoje dotychczasowe wsparcie dla niego. W tym samym czasie, Alonso, kierowany wspomnieniem jaskini z czasów dzieciństwa, podejmie desperacką, samotną próbę odnalezienia Marii. Jego determinacja i upór okażą się kluczem do sukcesu i przyniosą oczekiwane rezultaty. Równolegle, Pelayo wraz z Jeronimo nie próżnują i planują kolejną nielegalną operację przekazania broni na terenie posiadłości La Promesa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 330. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

4