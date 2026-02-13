"Klan", odcinek 4658: Justyna dopuszcza się zdrady i wyjawia Roksi sekret o chorobie Norberta

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył fanom solidnej dawki emocji i pokazał, jak skomplikowane potrafią być relacje międzyludzkie. Miłosne perypetie Bożenki nabrały rumieńców, gdy po udanej randce z Fabianem wpadła na kolejnego adoratora, Tomasza. Z kolei Norbert, wyraźnie nie radząc sobie z problemami z Roksi, ostatecznie wybuchł w warsztacie, czym zaniepokoił swoich przyjaciół. Rafałowi i Oli na szczęście udało się pogodzić, jednak ich domowy spokój szybko zburzyła ostra kłótnia z synem Filipkiem. Nawet pozornie spokojny wyjazd Pawełka na narty zapowiedział się ciekawiej, kiedy dowiedział się, że jego koleżanki jadą w to samo miejsce. Zobaczmy, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia.
"Klan" odc. 4658 - streszczenie
Ola nie może przestać myśleć o zachowaniu Filipka, którego coraz bardziej pochłania świat wirtualny. Zaniepokojona, pyta Agnieszkę o jej doświadczenia z Julcią, po czym wraz z Rafałem decyduje się na poważną rozmowę z synem. Niestety, ich próby okazują się bezskuteczne, a dla chłopca najważniejszy pozostaje telefon z grami. W międzyczasie Bożenka zwierza się Kamili z nadchodzącej randki z Tomkiem, a Antek musi przekazać Norbertowi złą wiadomość – Justysia wyjawiła Roksi prawdę o jego chorobie. Z kolei Pawełek, motywowany obecnością Toli w Zawoi, namawia ojca na zakup nowego sprzętu narciarskiego, co prowadzi do niezręcznego spotkania z dziewczyną i jej zaskoczonym ojcem w sklepie. Oprócz tego, Tomek poznaje dzieci Bożenki, co budzi w niej obawę o jego reakcję, a Roksi po spotkaniu z Beatą i Piotrem zaczyna dopytywać o możliwości leczenia schizofrenii.
"Klan" odc. 4658 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji, które przyniesie najnowszy odcinek. Twórcy jak zawsze zadbali o to, by wątki bohaterów trzymały w napięciu i dostarczały wielu wzruszeń. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu ulubionych postaci. Premierowa emisja 4658. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 18:10 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, będąc najdłużej emitowaną produkcją, która od 1997 roku gości w domach milionów widzów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, opowiadając o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, których codzienne radości i smutki są bliskie każdemu z nas. To właśnie ta autentyczność i poruszanie uniwersalnych tematów sprawiły, że widzowie pokochali tę historię i jej bohaterów. Za sukcesem produkcji od lat stoi znakomita obsada, w której znajdują się m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)
- Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)
- Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)
- Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)