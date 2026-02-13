"Barwy szczęścia", odcinek 3321: Niespodziewany powrót Daniela burzy spokój rodziny

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" zafundował fanom prawdziwy wachlarz emocji, od wielkiej radości po narastające napięcie. Byliśmy świadkami romantycznego ślubu Asi i Huberta, którego radosną atmosferę zakłóciło pojawienie się nieproszonego gościa. W tym samym czasie, gdy jedni świętowali, inni mierzyli się z poważnymi dylematami — Madzia z niepokojem wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, a jej obawy potwierdziło kolejne spotkanie Kępskiego z byłą partnerką. Swoje życie na nowo układali także Dominika i Sebastian, którzy postanowili zająć wolne mieszkanie, by zapewnić Matiemu własny pokój. Na dokładkę Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie od Doroty, ukrywając przed nią swój stan cywilny. Miniony epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i nowymi, skomplikowanymi wątkami.
"Barwy szczęścia" odc. 3321 - streszczenie
Wizyta Daniela mocno wpłynie na Asię, która nie będzie mogła odzyskać wewnętrznego spokoju, co z kolei wyraźnie wzburzy Emila. Atmosferę dodatkowo zagęści niespodziewany powrót biologicznego ojca chłopca, który pojawi się na Zacisznej z prezentami z rzekomej podróży do Afryki. Staś jednak szybko nabierze podejrzeń, że mężczyzna wcale nie był tam jako zwykły turysta. W tym samym czasie Oliwka i Ola wrócą z Włoch w doskonałych humorach, ku wielkiej radości Kępskiego i Justina. Tymczasem Dorota, po nocy spędzonej z Radomirem, zwierzy się Beacie ze swojego zauroczenia, nie wiedząc, że dziennikarz ukrywa przed nią prawdę o swojej rodzinie i drży ze strachu przed konsekwencjami kolejnej zdrady.
"Barwy szczęścia" odc. 3321 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia na Zacisznej zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście na premierową emisję nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Opowieść o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to poruszająca mieszanka codziennych problemów, miłosnych uniesień, przyjaźni i trudnych życiowych wyborów. To właśnie dzięki tej autentyczności i bliskości z realnym życiem, serial zdobył serca milionów Polaków. W serialu występują m.in.:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)