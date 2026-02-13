"Barwy szczęścia", odcinek 3321: Niespodziewany powrót Daniela burzy spokój rodziny

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" zafundował fanom prawdziwy wachlarz emocji, od wielkiej radości po narastające napięcie. Byliśmy świadkami romantycznego ślubu Asi i Huberta, którego radosną atmosferę zakłóciło pojawienie się nieproszonego gościa. W tym samym czasie, gdy jedni świętowali, inni mierzyli się z poważnymi dylematami — Madzia z niepokojem wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, a jej obawy potwierdziło kolejne spotkanie Kępskiego z byłą partnerką. Swoje życie na nowo układali także Dominika i Sebastian, którzy postanowili zająć wolne mieszkanie, by zapewnić Matiemu własny pokój. Na dokładkę Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie od Doroty, ukrywając przed nią swój stan cywilny. Miniony epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i nowymi, skomplikowanymi wątkami.

"Barwy szczęścia" odc. 3321 - streszczenie

Wizyta Daniela mocno wpłynie na Asię, która nie będzie mogła odzyskać wewnętrznego spokoju, co z kolei wyraźnie wzburzy Emila. Atmosferę dodatkowo zagęści niespodziewany powrót biologicznego ojca chłopca, który pojawi się na Zacisznej z prezentami z rzekomej podróży do Afryki. Staś jednak szybko nabierze podejrzeń, że mężczyzna wcale nie był tam jako zwykły turysta. W tym samym czasie Oliwka i Ola wrócą z Włoch w doskonałych humorach, ku wielkiej radości Kępskiego i Justina. Tymczasem Dorota, po nocy spędzonej z Radomirem, zwierzy się Beacie ze swojego zauroczenia, nie wiedząc, że dziennikarz ukrywa przed nią prawdę o swojej rodzinie i drży ze strachu przed konsekwencjami kolejnej zdrady.

"Barwy szczęścia" odc. 3321 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia na Zacisznej zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście na premierową emisję nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Opowieść o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to poruszająca mieszanka codziennych problemów, miłosnych uniesień, przyjaźni i trudnych życiowych wyborów. To właśnie dzięki tej autentyczności i bliskości z realnym życiem, serial zdobył serca milionów Polaków. W serialu występują m.in.:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)