"Barwy szczęścia", odcinek 3321: Niespodziewany powrót Daniela burzy spokój rodziny

Redakcja Eska Cinema
2026-02-13 10:53

Co czeka fanów w 3321. odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Spokój Asi zostanie zburzony przez powrót Daniela, którego rzekoma podróż do Afryki wzbudzi poważne podejrzenia. Tymczasem Dorota będzie w siódmym niebie po nocy z Radomirem, nie wiedząc, że mężczyzna ukrywa przed nią swoją rodzinę. Szykujcie się na odcinek pełen napięcia i wielkich sekretów!

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" zafundował fanom prawdziwy wachlarz emocji, od wielkiej radości po narastające napięcie. Byliśmy świadkami romantycznego ślubu Asi i Huberta, którego radosną atmosferę zakłóciło pojawienie się nieproszonego gościa. W tym samym czasie, gdy jedni świętowali, inni mierzyli się z poważnymi dylematami — Madzia z niepokojem wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, a jej obawy potwierdziło kolejne spotkanie Kępskiego z byłą partnerką. Swoje życie na nowo układali także Dominika i Sebastian, którzy postanowili zająć wolne mieszkanie, by zapewnić Matiemu własny pokój. Na dokładkę Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie od Doroty, ukrywając przed nią swój stan cywilny. Miniony epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i nowymi, skomplikowanymi wątkami.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3321 - streszczenie

Wizyta Daniela mocno wpłynie na Asię, która nie będzie mogła odzyskać wewnętrznego spokoju, co z kolei wyraźnie wzburzy Emila. Atmosferę dodatkowo zagęści niespodziewany powrót biologicznego ojca chłopca, który pojawi się na Zacisznej z prezentami z rzekomej podróży do Afryki. Staś jednak szybko nabierze podejrzeń, że mężczyzna wcale nie był tam jako zwykły turysta. W tym samym czasie Oliwka i Ola wrócą z Włoch w doskonałych humorach, ku wielkiej radości Kępskiego i Justina. Tymczasem Dorota, po nocy spędzonej z Radomirem, zwierzy się Beacie ze swojego zauroczenia, nie wiedząc, że dziennikarz ukrywa przed nią prawdę o swojej rodzinie i drży ze strachu przed konsekwencjami kolejnej zdrady.

"Barwy szczęścia" odc. 3321 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia na Zacisznej zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście na premierową emisję nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Polecany artykuł:

Bożena Dykiel na zdjęciach sprzed ponad 20 lat. Tak wyglądała w pierwszych odci…

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Opowieść o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to poruszająca mieszanka codziennych problemów, miłosnych uniesień, przyjaźni i trudnych życiowych wyborów. To właśnie dzięki tej autentyczności i bliskości z realnym życiem, serial zdobył serca milionów Polaków. W serialu występują m.in.:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
Barwy szczęścia, odcinek 3317: Łukasz wraca do domu, który był jego więzieniem, by zmierzyć się z traumą
Galeria zdjęć 8
barwy szczęścia