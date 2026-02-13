W poprzednim odcinku (4157) zbliżająca się rozprawa była dla Marysi ogromnym źródłem stresu – rozdarta między lojalnością wobec Teresy a obowiązkiem mówienia prawdy, szukała rady u Kingi, która stanowczo nakłaniała ją do szczerości. W sądzie padły poważne oskarżenia i stało się jasne, że Teresa nie uniknie kary. Pogrzeb Stika przerodził się w burzliwą demonstrację fanów, wymagającą interwencji policji, a jedynie Marta wiedziała, że w urnie nie ma prochów Mateusza. Tymczasem Fabian wysłał Tomka, by śledził Borysa, którego przyłapano w kompromitującej sytuacji.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4158

Lilka będzie uwodzić Janka i przekonywać, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga tymczasem przeprosi męża za ostatnie kłótnie, chce odbudować ich wzajemne zaufanie. Czy jest jeszcze dla nich szansa? Borys pójdzie do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, ale zostanie wyśmiany i wyrzucony. Ścigany przez kiboli wpadnie w poważne tarapaty. Niespodziewanie z pomocą przyjdzie mu… Marysia. Alan przeprosi Igę za sceny zazdrości z powodu Jamesa, będzie chciał jej udowodnić, że nie ma problemu z ich znajomością. Wprosi się na umówione spotkanie, ale nie będzie potrafił być cool i urządzi pokaz siły. Niespodziewanie, po krótkiej wymianie zdań, jego niechęć do astrofizyka zmieni się w podziw.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

