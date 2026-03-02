W poprzednim odcinku (338) zwolnienie Marii Fernandez wstrząsnęło służbą w pałacu La Promesa. W atmosferze wzajemnych podejrzeń Vera została niesłusznie oskarżona o kradzież zaginionego zegarka, lecz w jej obronie niespodziewanie stanął Lope. Tymczasem Jana, nie mogąc pogodzić się z losem przyjaciółki, znalazła dla niej schronienie w domu Ramony, a moralnego wsparcia udzielił jej Abel, wciąż mający nadzieję na wspólną przyszłość. Na wyższych piętrach pałacu markiza Cruz zrobiła Catalinie wyrzuty za jej gwałtowną reakcję na oświadczyny Pelaya i zaczęła opracowywać plan, by raz na zawsze pozbyć się Curra z posiadłości.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339

Jana naciska na Manuela, żeby wstawił się za Maríą, niesłusznie oskarżoną o kradzież. Wszyscy chcą pomóc służącej, którą markiza wyrzuciła na bruk. Salvador nosi jej jedzenie do leśnej chaty. Doktor Abel prowadzi prywatne dochodzenie w sprawie skradzionego zegarka kapitana. Feliciano chce się oświadczyć Teresie, ale nie ma odwagi. Prosi o pomoc szefa służby. Catalina próbuje wprowadzić brata w sprawy finansowe La Promesy, ale Manuel nie chce się tym zajmować. Wbrew woli rodziców, postanawia wrócić do swojej pasji lotniczej.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 339. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

