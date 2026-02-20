W poprzednim odcinku (334) Petra wypytywała Verę o jej dawną pracę i nabrała podejrzeń, że nowa pokojówka kłamała. Cruz i Lorenzo naradzali się, jak powstrzymać Curra przed przejęciem tytułu barona, a markiza zaproponowała drastyczne rozwiązanie. Jana miała żal do Manuela za nagły wyjazd i oznajmiła, że nie chciała go więcej widzieć. Pelayo umówił się z Cavendishem na odbiór transportu przemycanej broni. María Fernández dokuczała Verze, której broniła Jana. Teresa i Lope wprowadzili ją w sprawy La Promesy. Leonor zapowiedziała wyjazd do Ameryki nawet bez zgody rodziców.

Blanka szczerze o negatywnych komentarzach. Już się nimi nie przejmuje?

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 335

María Fernández od początku daje Verze odczuć niechęć. Nie kryje złośliwości i dystansu. Jana reaguje. Staje po stronie Very i nie pozwala jej atakować. Teresa i Lope wprowadzają nową służącą w realia La Promesy. Tłumaczą zasady i relacje panujące w pałacu. Leonor informuje rodzinę o swojej decyzji. Chce wyjechać do Ameryki. Zapowiada, że zrobi to nawet bez zgody rodziców.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 335. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

8