Felicita, odcinek 12: Pierwsze spotkanie Nico z rodzicami Kamila. Jeden rysunek powie więcej niż tysiąc słów [ZDJĘCIA]

Felicita: Nico pozna rodziców Kamila w 12. odcinku

Przypomnijmy, że widzowie dowiedzieli się o istnieniu chłopca w siódmym epizodzie, gdy Zośka przekazała tę informację, powodując niemałe zamieszanie. Następnie, w 10. odcinku, padła propozycja od Marco, aby Giulia zabrała syna do Warszawy i umożliwiła mu poznanie polskich dziadków.

W 12. odsłonie „Felicity” w końcu dojdzie do tego wyczekiwanego wydarzenia. To właśnie wtedy chłopiec po raz pierwszy w życiu spojrzy w oczy swoim dziadkom. Choć początkowo zapanuje niepewność i skrępowanie, rozmowa zacznie się stopniowo rozkręcać. W przełamaniu barier znacząco pomoże Oliwia, ułatwiając wszystkim nawiązanie relacji. Dla rodziców zmarłego Kamila będzie to niezwykle poruszające przeżycie, gdyż o wnuku dowiedzieli się dopiero po stracie syna.

Felicita – kiedy i o której oglądać 12. odcinek serialu?

Nowe epizody telenoweli „Felicita” są emitowane od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na kanale TVP1. Odcinek 12. trafi na ekrany we wtorek, 6 października 2026 roku. Osoby, które przegapią premierę w telewizji, mogą nadrobić zaległości dzięki platformie TVP VOD, gdzie wszystkie odcinki są udostępniane tuż po emisji.

Felicita – fabuła i aktorzy w obsadzie

„Felicita” to polsko-włoska produkcja obyczajowa zrealizowana dla TVP, składająca się z 26 odcinków. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a scenariusz oparto na książkach „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” pióra Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Historia skupia się na losach warszawskiej psycholożki Zośki i jej nastoletniej córki Oliwii. Bohaterki udają się do Polignano a Mare, podążając tropem zagadkowego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi szokująca prawda – zmarły prowadził tam podwójne życie, mając partnerkę, małego synka Nico i udziały w nieruchomości. Zderzenie z trudną przeszłością, walka o majątek i rodzinne sekrety sprawiają, że Zośka i Oliwia muszą zmierzyć się z trudnymi emocjami i znaleźć dla siebie nową drogę.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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