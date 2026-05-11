Koniec sezonu "M jak miłość". Tajemnica Kasi wychodzi na jaw, ale Jakub nie pozna prawdy o córce

Finał "M jak miłość" przed wakacjami. Sowiński odkrywa sekret Kasi w 1935 odcinku

Widzowie liczący na ogromny przełom w wątku ojcostwa Zosi będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przed letnią przerwą w emisji Jakub Karski pozostanie w całkowitej niewiedzy. Prawda o tym, że to on, a nie obecny mąż Kasi, Mariusz, jest spokrewniony z dziewczynką, wciąż nie wyjdzie na jaw. Zamiast tego twórcy serialu przygotowali dla młodej matki zupełnie nowe kłopoty, rzucając na jej drogę niebezpiecznego i bardzo przebiegłego przeciwnika w osobie Aleksandra Sowińskiego. Finałowe starcie tych bohaterów w tym sezonie widzowie zobaczą w 1935 epizodzie.

Zemsta w "M jak miłość". Sowiński bierze na celownik przerażoną Kasię

Ujawnione niedawno zakulisowe materiały z produkcji wyraźnie wskazują, że skrywana przez lekarkę tajemnica stanie się doskonałym narzędziem manipulacji w rękach bezwzględnego dyrektora. Dotychczas szef placówki medycznej koncentrował swoje mroczne plany wyłącznie na zniszczeniu Olka Chodakowskiego, pragnąc wziąć odwet za dawną operację, w wyniku której jego siostra straciła sprawność. Sytuacja ulegnie jednak diametralnej zmianie tuż przed końcem sezonu, gdy Sowiński uczyni ze zdesperowanej Kasi swój kolejny, łatwy cel. Kobieta kompletnie nie zdaje sobie sprawy, do jak brutalnych i radykalnych kroków posunie się jej przełożony.

Brutalny szantaż w 1935 odcinku "M jak miłość". Kasia ulega Sowińskiemu

Gdy w 1935 odcinku na jaw wyjdzie informacja o podwójnym życiu lekarki, która od ponad roku oszukuje zarówno Karskiego, jak i swojego męża Mariusza, akcja nabierze dramatycznego tempa. Sowiński błyskawicznie wykorzysta zdobytą wiedzę, dostrzegając w niej idealną szansę na realizację własnych mrocznych interesów i stłamszenie podwładnej. Kobieta znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, a wystarczy zaledwie jedna krótka rozmowa telefoniczna, by całkowicie podporządkowała się żądaniom bezdusznego szantażysty. Przerażona widmem zdemaskowania, będzie w stanie spełnić każdy rozkaz ordynatora.

Jakub Karski nie pozna prawdy o córce. Kłamstwa Kasi w finale "M jak miłość"

Odtwórczyni roli Kasi, Paulina Lasota, ujawniła w programie odsłaniającym kulisy serialu, że aż do samego końca obecnego sezonu – którego zwieńczeniem będzie 1936 odcinek zaplanowany na poniedziałek, 25 maja 2026 roku – jej bohaterka nie zdobędzie się na wyznanie bolesnej prawdy. Kwestia biologicznego ojcostwa Zosi nadal pozostanie tajemnicą zarówno dla Jakuba Karskiego, jak i dla Mariusza. Lekarka każdego dnia będzie coraz głębiej ugrzęzła w sieci własnych kłamstw i intryg, a pojawienie się w jej życiu bezwzględnego Sowińskiego doprowadzi ją na skraj wytrzymałości psychicznej.

„- Kasia niestety wciąż nie podjęła żadnych działań. Ten strach, niepokój wciąż narasta. Jej najlepsza przyjaciółka wie, że jest kłamczuchą. Ma też taką bezwzględność w stosunku do Mariusza do Jakuba. Kasia na pewno boi się tego, że jej wszystkie marzenia legną w gruzach. Życie w kłamstwie jest okropne. Życie ze świadomością, że skrzywdziła najbliższe osoby również jest okropne - tłumaczy ekranowa Kasia z "M jak miłość".”