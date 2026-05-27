Finał "Barw szczęścia". Bruno zrezygnuje ze ślubu z Karoliną? Małżeństwo wymaga jeszcze jednej ważnej wizyty

Finał sezonu "Barwy szczęścia". Odcinek 3391 w piątek, 29.05.2026 r.

Zakończenie kolejnego sezonu "Barw szczęścia" wprowadzi sporo niepewności w relację Karoliny i Bruna. Stański wprawdzie nie dostrzeże u żony złych intencji i uwierzy w jej szczere uczucia, jednak słowa Łukasza zasieją w nim ziarno niepokoju. Przyjaciel nie będzie ukrywał swojego zaskoczenia ich pośpiesznym małżeństwem zawartym w amerykańskim Las Vegas.

Bruno otrzyma przestrogę w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

W finałowym, 3391. odcinku Łukasz bezpośrednio zapyta Stańskiego, czy to Karolina namówiła go na szybki ożenek. Wskazówką będzie dla niego opinia, że kobieta potrafi skutecznie dbać o swoje interesy. W opinii Łukasza łączenie spraw zawodowych z życiem uczuciowym bywa niezwykle ryzykowne. Dla Bruna, który musi współpracować z inwestorami i wspólnikami w hotelu, takie rozwiązanie może okazać się niezwykle zgubne.

Karolina nie zostanie prawną żoną Bruna w finale "Barw szczęścia"

W ostatnim przed wakacjami odcinku "Barw szczęścia" Bruno postanowi odłożyć wizytę w urzędzie stanu cywilnego. Według polskich przepisów ślub wzięty w Las Vegas nie będzie miał mocy prawnej bez dostarczenia odpowiednich dokumentów do urzędu. Zniecierpliwiona Karolina zacznie nalegać na szybkie zakończenie formalności, jednak Stański będzie ukrywał przed nią swój prawdziwy plan.

– Mam te papiery do urzędu stanu cywilnego...

– Już? Tak szybko?

– A na co czekać? Wypełnimy, złożymy i będzie po sprawie. Będziemy oficjalnie mężem i żoną ze wszystkimi prawami i obowiązkami

– Widzisz, nie mam teraz trochę czasu za bardzo...

– Chcesz się wycofać? – zapyta Karolina, którą zaniepokoi odpowiedź Bruna.

– Nie... Nie możemy kilka dni zaczekać? Muszę się sprawami finansowymi zająć. Mamy lekką dziurę budżetową po tym wyjeździe do Stanów, trzeba ją zasypać – wyjaśni pokrętnie Stański.

– No dobra, tylko nie czekajmy z tym za długo, bo cała sprawa się rozmyje, a ja chcę być pełnoprawną panią Stańską...

– Ja też tego chcę. Bardzo... – taka odpowiedź Bruna w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" tylko na chwilę uśpi czujność Karoliny.

Wydarzenia przybiorą ciekawy obrót dopiero po przerwie wakacyjnej. W 3392. odcinku "Barw szczęścia" Bruno poprosi Karolinę o podpisanie intercyzy, chcąc chronić swój majątek w przypadku ewentualnego rozstania. Okaże się, że jego zaufanie do żony ma pewne granice.