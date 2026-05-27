Finał "Barw szczęścia". Bruno zrezygnuje ze ślubu z Karoliną? Małżeństwo wymaga jeszcze jednej ważnej wizyty

Agnieszka Pyź
2026-05-27 20:36

W przedwakacyjnym, 3391. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) wywrze presję na Bruna (Lesław Żurek). Kobieta będzie chciała jak najszybciej udać się do urzędu stanu cywilnego, by dopełnić formalności po ich szalonym ślubie w Las Vegas. Bruno zacznie jednak nabierać wątpliwości, do czego przyczyni się także rozmowa z Łukaszem (Michał Rolnicki). Przyjaciel ostrzeże Stańskiego przed łączeniem relacji zawodowych z prywatnymi. W efekcie Karolinę spotka niemałe rozczarowanie – w finale sezonu nie zostanie pełnoprawną żoną, przez co nie zyska dostępu do majątku ukochanego.

Barwy szczęścia odc. 3391. Bruno (Lesław Żurek), Karolina (Marta Dąbrowska)

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Barwy szczęścia odc. 3391. Bruno (Lesław Żurek), Karolina (Marta Dąbrowska)

Finał sezonu "Barwy szczęścia". Odcinek 3391 w piątek, 29.05.2026 r.

Zakończenie kolejnego sezonu "Barw szczęścia" wprowadzi sporo niepewności w relację Karoliny i Bruna. Stański wprawdzie nie dostrzeże u żony złych intencji i uwierzy w jej szczere uczucia, jednak słowa Łukasza zasieją w nim ziarno niepokoju. Przyjaciel nie będzie ukrywał swojego zaskoczenia ich pośpiesznym małżeństwem zawartym w amerykańskim Las Vegas.

Bruno otrzyma przestrogę w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

W finałowym, 3391. odcinku Łukasz bezpośrednio zapyta Stańskiego, czy to Karolina namówiła go na szybki ożenek. Wskazówką będzie dla niego opinia, że kobieta potrafi skutecznie dbać o swoje interesy. W opinii Łukasza łączenie spraw zawodowych z życiem uczuciowym bywa niezwykle ryzykowne. Dla Bruna, który musi współpracować z inwestorami i wspólnikami w hotelu, takie rozwiązanie może okazać się niezwykle zgubne.

Karolina nie zostanie prawną żoną Bruna w finale "Barw szczęścia"

W ostatnim przed wakacjami odcinku "Barw szczęścia" Bruno postanowi odłożyć wizytę w urzędzie stanu cywilnego. Według polskich przepisów ślub wzięty w Las Vegas nie będzie miał mocy prawnej bez dostarczenia odpowiednich dokumentów do urzędu. Zniecierpliwiona Karolina zacznie nalegać na szybkie zakończenie formalności, jednak Stański będzie ukrywał przed nią swój prawdziwy plan.

– Mam te papiery do urzędu stanu cywilnego...

– Już? Tak szybko?

– A na co czekać? Wypełnimy, złożymy i będzie po sprawie. Będziemy oficjalnie mężem i żoną ze wszystkimi prawami i obowiązkami

– Widzisz, nie mam teraz trochę czasu za bardzo...

– Chcesz się wycofać? – zapyta Karolina, którą zaniepokoi odpowiedź Bruna.

– Nie... Nie możemy kilka dni zaczekać? Muszę się sprawami finansowymi zająć. Mamy lekką dziurę budżetową po tym wyjeździe do Stanów, trzeba ją zasypać – wyjaśni pokrętnie Stański.

– No dobra, tylko nie czekajmy z tym za długo, bo cała sprawa się rozmyje, a ja chcę być pełnoprawną panią Stańską...

– Ja też tego chcę. Bardzo... – taka odpowiedź Bruna w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" tylko na chwilę uśpi czujność Karoliny.

Wydarzenia przybiorą ciekawy obrót dopiero po przerwie wakacyjnej. W 3392. odcinku "Barw szczęścia" Bruno poprosi Karolinę o podpisanie intercyzy, chcąc chronić swój majątek w przypadku ewentualnego rozstania. Okaże się, że jego zaufanie do żony ma pewne granice.

